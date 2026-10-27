Datos Clave Jugador: Marcelo Morales salió por precaución a los 63 minutos del 4-1 ante Everton, el lunes 26 de octubre. Mensaje: “vamos a luchar hasta el final”, dijo a TNT Sports sobre la pelea por el título. Próximo: Clásico Universitario, domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena.

El lateral de la U de Chile, Marcelo Morales, aseguró que su salida a los 63 minutos del 4-1 sobre Everton fue solo un susto y que no se perderá el clásico ante la UC del domingo 1 de noviembre. Además, afirmó que el equipo seguirá peleando el título mientras existan opciones matemáticas, según informó Cooperativa.

“Hasta que tengamos opciones matemáticas”

Consultado por TNT Sports sobre el recorte de distancia con el líder tras la goleada, Morales sostuvo: “La verdad es que ellos perdieron puntos y nosotros sumamos, así que hasta que tengamos opciones matemáticas vamos a luchar hasta el final y vamos a ganar todo lo que nos queda”.

La U quedó a siete puntos de Colo Colo con cinco fechas por jugar, tras la cuarta victoria seguida del equipo, de acuerdo con BioBioChile. El cuadro albo, en tanto, lleva cuatro partidos sin ganar.

El susto ante Everton y el clásico

Morales debió ser reemplazado a los 63 minutos del duelo en Rancagua, pero descartó una lesión de gravedad. “Fue un susto nomás. Es para cuidarse un poquito, pero estoy bien. Salí por precaución”, afirmó.

El jugador también garantizó que estará presente en el clásico del domingo. Las fuentes consultadas no informan un parte médico oficial del club, por lo que su presencia depende de lo que defina el cuerpo técnico durante la semana.

Lo que se juega la U en el Claro Arena

El Clásico Universitario se jugará el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena, con Diego Flores como árbitro, según Cooperativa Deportes. El partido es clave para el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores: la U lleva seis puntos de ventaja sobre la UC, que tiene un partido pendiente ante Audax Italiano, como detallamos en esta nota.

Antes del clásico, la U vive su mejor momento de la temporada, impulsada por el triplete de Eduardo Vargas que repasamos aquí.

Qué significa para la U

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: las palabras de Morales apuntan a un camarín que sigue creyendo en el título y que no quiere mostrar dudas por su molestia física. Con un clásico por delante y cinco fechas por jugar, cada punto pesa tanto en la pelea con Colo Colo como en la lucha con la UC por el segundo lugar.

La confirmación de la nómina del domingo será la señal definitiva sobre el estado del lateral.