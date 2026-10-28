Datos Clave Quién: Gary Medel, volante de Universidad Católica. Versión del club: Está descartado por una fractura en el pulgar de la mano izquierda, no por una pelea con el DT. Otra versión: El periodista Marco Antonio Escobar, de DSports, habló de discrepancias con Daniel Garnero.

Gary Medel no estará esta noche con Universidad Católica ante Audax Italiano, y el club salió a explicar por qué: según informó BioBioChile, la UC aseguró que el “Pitbull” está descartado por lesión y no por un conflicto con el entrenador Daniel Garnero.

La versión oficial: una fractura en el pulgar

El parte médico del club registra a Medel con una fractura del pulgar de la mano izquierda, sufrida en un entrenamiento del lunes. La información consultada no precisa cuánto tiempo estará fuera.

El mismo parte incluye a otros tres jugadores: Francisco Valdés, con esguince de muñeca; Jeffrey Sekgota, con desgarro de cuádriceps, y Bernardo Cerezo, operado del menisco.

La otra versión: discrepancias con Garnero

Por la mañana, el periodista Marco Antonio Escobar, de DSports, había afirmado que Medel quedó fuera de las últimas citaciones por discrepancias con Garnero. En contraste, el periodista Jorge Cubillos, de TNT Sports, atribuyó la ausencia a una lesión: dijo que el volante iba citado, pero no pudo entrenar porque probablemente se fracturó la mano.

Son dos versiones periodísticas distintas. La del club es la única oficial, y en lo consultado no hay una declaración de Medel ni de Garnero sobre el tema.

El contexto: partido pendiente y clásico en el horizonte

La UC recibe a Audax Italiano a las 20:30 horas en el Claro Arena, por el partido pendiente de la fecha 24. Puedes revisar la previa del duelo. El domingo 1 de noviembre, el equipo juega el Clásico Universitario.

Según Emol, el contrato de Medel termina en diciembre, por lo que su futuro en el club es una de las incógnitas del cierre de temporada.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el club prefirió zanjar el tema con un parte médico y una frase clara, en una semana en la que también se discute la continuidad de su entrenador. Lo que ocurra en la cancha, esta noche y el domingo, pesará más que cualquier versión.

La próxima señal será la evolución de la lesión de Medel y si vuelve a ser considerado por Garnero.