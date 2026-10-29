Datos Clave Quién: Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica. Qué dijo: “No puedo estar tranquilo, de seis puntos sacamos uno.” Lo que viene: Clásico ante la U el domingo 1 de noviembre, 17:15 horas.

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, reconoció que no está tranquilo tras el empate 1-1 ante Audax Italiano y aseguró que su equipo irá a ganar el clásico del domingo para que la U no se aleje más en la tabla de la Liga de Primera.

“Nuestra intención es que no se alejen más los de arriba”

En la rueda de prensa en el Claro Arena, el DT fue directo sobre el clásico. “El clásico es un partido especial, llegaremos de la mejor manera posible para poder ganarlo, nuestra intención es que no se alejen más los de arriba”, declaró.

Garnero agregó que este jueves evaluará cómo quedaron los jugadores tras el partido con Audax, pensando en quiénes saltarán a la cancha el domingo. “Vamos a poner al que mejor esté y tengamos el equipo más competitivo para que podamos ganar el clásico”, comentó.

Su lectura del empate con Audax

Sobre el partido, el entrenador dijo que “no nos gustó el resultado, pero nos llegaron poco. Tuvimos poca claridad, y tuvimos situaciones en el segundo tiempo y podríamos haber marcado diferencia, pero no tuvimos esa efectividad”.

También aseguró que el partido costó controlarlo: “después del gol estuvimos mejor; en el segundo tiempo nos hacen un gol en una jugada que no era de peligro, esos penales modernos, y tuvimos la desgracia que nos empaten el juego”.

“Nos está costando ganar”

Garnero reconoció además que hubo una baja en el nivel individual dentro del plantel y que el momento no lo deja en calma. “No puedo estar tranquilo, de seis puntos sacamos uno. Cuando los resultados no se dan, la reacción de la gente es esa. Estamos en un momento donde nos está costando ganar”, sentenció.

Con el empate, la UC llegó a 43 puntos, a cinco de la U, que suma 48. La continuidad del técnico para 2027 ya era un tema en el club, como contamos en esta nota sobre su futuro.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo dicho por el técnico: Garnero no esconde la urgencia. Habla de ganar el clásico para frenar a la U y admite que los resultados no acompañan, de modo que el domingo se mide también el ánimo de un plantel que busca revertir su momento.

El clásico se jugará el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena.