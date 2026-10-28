Datos Clave Quién: Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, con contrato hasta fines de 2026. Qué se informa: Que no seguiría en la banca cruzada en 2027, según el periodista Renzo Luvecce, citado por Emol. Clave: Su futuro estaría ligado a clasificar a la Copa Libertadores.

Daniel Garnero tiene contrato con Universidad Católica solo hasta fines de 2026, y su continuidad en 2027 está en duda. Así lo recogió Emol este miércoles 28 de octubre, a partir de lo que reportó el periodista Renzo Luvecce: el técnico no seguiría en la banca cruzada la próxima temporada.

Se trata de información no confirmada por el club ni por el entrenador. En el material consultado no figura una declaración oficial de Universidad Católica ni de Garnero.

El Libertadores como llave

Según Emol, el futuro del DT depende de si la UC clasifica a la Copa Libertadores. Si lo logra, él y el club se sentarían a conversar una renovación. Si no, se espera que su ciclo termine al cierre de la temporada.

La relación con el directorio, de acuerdo con la misma nota, estaría deteriorada, y Garnero habría quedado disconforme con cómo se manejó el último mercado de fichajes. Son versiones reportadas, que el propio club no ha respondido en lo consultado.

Un cierre de temporada que se complica

Los cruzados son terceros con 42 puntos, seis menos que la U, que es segunda, y lejos del líder Colo Colo. Además, cayeron ante Unión La Calera, el colista del torneo, y quedaron eliminados de la Copa Chile por el mismo rival.

Esta noche, a las 20:30 horas, la UC recibe a Audax Italiano en el Claro Arena, por el partido pendiente de la fecha 24. Puedes revisar la previa de ese duelo. Cuatro días después, el domingo 1 de noviembre, viene el Clásico Universitario.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo reportado: el club tiene dos frentes abiertos a la vez. Por un lado, la pelea por el segundo cupo chileno a la Libertadores; por otro, la definición de quién conducirá el plantel en 2027.

En ese proceso entra el nuevo gerente deportivo, el español Francisco Pérez Lázaro, a quien la UC presentó el 22 de octubre y que participará en el armado del plantel 2027.

La respuesta de Garnero y del club, y el resultado de esta noche ante Audax, serán las próximas pistas sobre su continuidad.