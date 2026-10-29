Datos Clave Partido: Universidad Católica vs. Universidad de Chile, domingo 1 de noviembre, 17:15 horas, Claro Arena. Árbitro: Diego Flores dirigirá el clásico, según Cooperativa. Tabla: La U suma 48 puntos y la UC 43, cinco menos que su rival.

El clásico universitario ya empezó a jugarse en los micrófonos. A pocos días del partido entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, programado para el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena, el volante cruzado Jhojan Valencia y el defensa azul Marcelo Morales hablaron con TNT Sports, según recogió Cooperativa.

Valencia: “Ellos están incómodos cuando el rival tiene el balón”

Valencia apuntó a una zona del campo donde la UC cree poder hacer daño. “Siento que ellos están incómodos cuando el equipo rival tiene el balón. El fuerte de ellos es tenerlo, nosotros también somos fuertes en eso y siento que por ahí vamos a poder incomodarlos”, afirmó.

Sobre su rol en el camarín, el colombiano dijo: “Trato de aportar mi alegría, de ser alegre con todos mis compañeros. Es el sabor colombiano”.

Morales: “Será un bonito duelo” con Clemente Montes

Morales, que será su primera vez en el Claro Arena, se refirió al duelo directo que tendrá con Clemente Montes. “Ojalá sea él quien se preocupe de mí. Montes está en un gran momento, tuvo una Libertadores que todos vieron. Es un gran jugador, será un bonito duelo”, aseguró.

El defensa también restó importancia a la forma de ambos equipos: “Los clásicos son distintos a como vienen los equipos”. Y sobre el estadio: “No me ha tocado jugar en ese estadio, estoy ansioso, por lo que se ha visto en fotos y videos, es un estadio bastante bonito”.

¿Quién llega mejor? Los números de cada uno

Por tabla, la U. Los azules suman 48 puntos y los cruzados 43, cinco menos, tras el 1-1 del miércoles ante Audax Italiano en el Claro Arena, por el partido pendiente de la fecha 24.

Ese empate fue accidentado: ambos equipos quedaron con diez hombres antes del descanso por las expulsiones de Fernando Zuqui y Michael Vadulli, y el árbitro Mathías Riquelme sancionó un penal para la UC y luego lo desestimó tras revisar el VAR. Fernando Zampedri había abierto la cuenta a los 28 minutos.

Antes, la UC había caído 3-1 ante Unión La Calera. Son seis puntos en juego y solo uno sumado, un dato que el técnico Daniel Garnero reconoció esta semana. La U, en cambio, viene de golear a Everton, el lunes 26 de octubre.

Entre las ausencias, Cooperativa informó que Gary Medel se mantendrá al margen de la UC por lesión.

Qué significa el clásico para cada uno

Esta es nuestra lectura, basada solo en los números citados: si gana la U, la distancia sube a ocho puntos; si gana la UC, se reduce a dos. Para Colo Colo, que lidera con 55 puntos, el resultado importa tanto como el propio.

El árbitro será Diego Flores, según Cooperativa. Tras el clásico, la UC recibirá a Deportes Limache el domingo 8 de noviembre y la U jugará ante Cobresal el lunes 9.