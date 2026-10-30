El Clásico Universitario entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile se juega el domingo 1 de noviembre, a las 17:15 horas, en el Claro Arena, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Se transmite por TNT Sports Premium y se puede ver en streaming por HBO Max.

Horario, estadio y transmisión en Chile

Fecha: domingo 1 de noviembre.

domingo 1 de noviembre. Hora: 17:15 horas (Chile).

17:15 horas (Chile). Estadio: Claro Arena.

Claro Arena. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

El árbitro no había sido informado en las fuentes consultadas al momento de publicar esta nota. La numeración del canal en cada operador de cable puede variar, así que conviene revisarla con tu proveedor.

¿Cómo llegan la UC y la U al clásico?

Ambos llegan en la parte alta de la tabla. La U es segunda con 48 puntos y la UC tercera con 43, mientras Colo Colo lidera con 55, con 25 partidos jugados cada uno.

La U viene de golear a Everton el lunes 26 de octubre. La UC, en tanto, empató 1-1 con Audax Italiano el miércoles 28. Esta semana, el técnico Daniel Garnero afirmó que “hoy a la U se la ve convencida, decidida, con una idea clara”, y recordó que las bajas, entre lesionados y suspendidos, llegaron a dejarle hasta 15 jugadores fuera en un solo partido.

Lo que está en juego

El resultado mueve la pelea por el segundo lugar y puede acercar o alejar a la U de Colo Colo, que antes recibe a la Universidad de Concepción. Para repasar los números del campeonato, revisa cuántos puntos necesita Colo Colo para ser campeón, y para conocer las claves del duelo, la previa del clásico.

El domingo a las 17:15 horas, el Claro Arena dirá quién llega mejor a la recta final.