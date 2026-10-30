Datos Clave Jugador: Agustín Arce, volante de 21 años formado en la U, suma 12 goles en 30 partidos esta temporada. Su mensaje: “Vamos a ir a buscar la victoria, como siempre, para seguir peleando el campeonato”. El partido: Universidad Católica vs. Universidad de Chile, domingo 1 de noviembre, 17:15 horas, Claro Arena.

Agustín Arce habló en el Centro Deportivo Azul y dejó claro con qué mentalidad llega la Universidad de Chile al clásico del domingo 1 de noviembre ante la Universidad Católica, a las 17:15 horas en el Claro Arena. El volante, una de las figuras del último duelo entre ambos equipos, aseguró que los azules irán a buscar los tres puntos, informó La Tercera.

Arce: “Católica es un rival muy difícil y se hacen fuertes de locales”

“Hay que ir paso a paso. Enfocándonos en el rival que viene. En este caso, Católica, que es un rival muy difícil y se hacen fuertes de locales. Pero vamos a ir a buscar la victoria, como siempre, para seguir peleando el campeonato”, afirmó el mediocampista.

El jugador, oriundo de Lampa, agregó: “Siempre los clásicos son partidos distintos, uno trata de ser lo más profesional posible”. Y sobre el ambiente del plantel, dijo: “Veo al equipo muy bien y muy unido y creo que eso es lo importante para sacar buenos resultados”.

¿Qué se juega la U ante la UC?

Según La Tercera, un triunfo de la UC le permitiría seguir soñando con el segundo lugar y con clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para la U, en cambio, ganar significaría prácticamente asegurar el Chile 2, porque quedaría a ocho unidades de los cruzados, y seguir a la caza del líder Colo Colo.

Un año de despegue para el volante de 21 años

Arce es una de las piezas en ascenso de Fernando Gago esta temporada. Formado en la U y con paso por San Luis y Limache, suma 30 partidos en 2026: 20 en la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y cinco en Copa de la Liga. En total acumula 2.007 minutos y 12 goles, siete de ellos en el torneo de Primera.

Además llega en racha goleadora: le anotó a Deportes La Serena, a Ñublense y a Everton.

Qué significa para el clásico

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos citados: la U llega con un volante en buen momento y con un resultado que casi le resuelve el objetivo del Chile 2, mientras que la UC necesita ganar para mantener vivo el sueño del segundo lugar. Ese contraste de urgencias le da al partido más peso que el de un clásico habitual.

Antes del domingo, puedes revisar lo que dijeron Valencia y Morales y el horario y canal del partido. Después del clásico, la U recibirá a Cobresal.