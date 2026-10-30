Datos Clave Nuevo horario: domingo 1 de noviembre, 12:30 horas (Chile), en el Claro Arena. Antes estaba fijado para las 17:15. Motivo: la Delegación Presidencial no autorizó el horario original por el mal tiempo previsto en Santiago. En juego: la U tiene 48 puntos y la UC 43, en la pelea por el segundo lugar que da cupo directo a la Libertadores.

El Clásico Universitario entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas en el Claro Arena, y no a las 17:15 como estaba programado, por la fecha 26 de la Liga de Primera. El cambio se definió este viernes en una reunión en la que no todos pensaban lo mismo.

Quién pidió qué en la reunión

Según información recabada por El Deportivo de La Tercera, las posiciones eran distintas. La UC buscaba que el partido comenzara a las 15:00. La ANFP y TNT no querían modificar la programación, y el gerente de ligas, Yamal Rajab, insistió en respetar el horario inicial.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, en cambio, planteó que se jugara al mediodía. Tras escuchar a los asistentes, se fijó una solución intermedia: 12:30. Según el mismo medio, si no se aceptaba la recomendación de la Delegación, el partido se suspendía.

Por qué no se autorizó el horario original

La razón es el frente de mal tiempo que amenaza a Santiago. De acuerdo con lo consignado, la Delegación informó que el partido no podía autorizarse en el horario inicial porque en Las Condes seguía vigente una alerta roja, por informes técnicos que hablan de una tormenta eléctrica, y que el único horario autorizado era las 12:30.

La UC ya había tenido que reordenar su calendario tras el aluvión que afectó a Las Condes, que obligó a postergar su partido con Audax Italiano. Ese compromiso se jugó el miércoles en el Claro Arena y terminó 1-1. BioBioChile informó que ambos clubes ya fueron notificados del cambio.

Árbitro, canal y qué se juega cada equipo

Árbitro: Diego Flores.

Diego Flores. Transmisión: las fuentes consultadas no informan un cambio de canal. Revisa lo que publicamos en ¿Quién transmite UC vs U de Chile?, donde aparece la hora original, y confirma el horario con tu proveedor.

las fuentes consultadas no informan un cambio de canal. Revisa lo que publicamos en ¿Quién transmite UC vs U de Chile?, donde aparece la hora original, y confirma el horario con tu proveedor. Tabla: Colo Colo lidera con 55 puntos, la U es segunda con 48 y la UC tercera con 43, con 25 partidos jugados cada uno.

La U llega tras golear 4-1 a Everton. La UC, que juega de local, suma un punto de los últimos seis, según BioBioChile, y buscará acortar la diferencia con la U.

Qué significa el nuevo horario

Esta es nuestra lectura, basada en los datos citados: el clásico se jugará con el resultado de Colo Colo ya conocido, porque el líder recibe a la Universidad de Concepción hoy a las 19:00. Revisa las cuentas del título.

La aritmética es simple. Si la U gana el domingo, llegaría a 51 puntos y sacaría ocho a la UC. Si gana la UC, quedaría a dos de la U con 46. Un empate dejaría a la U en 49 y a la UC en 44.

Además, el partido pasa a jugarse a plena luz del día y sin margen para otro cambio. La fecha, por ahora, se mantiene pese a las eventuales lluvias en la capital.