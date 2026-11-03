La Universidad de Chile recibe a Deportes Antofagasta este jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas de Chile, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El partido se verá por TNT Sports Premium y por la plataforma HBO Max, según informó Antofagasta TV.

Horario y estadio del partido

Fecha: jueves 5 de noviembre.

jueves 5 de noviembre. Hora: 19:00 horas (Chile).

19:00 horas (Chile). Estadio: Santa Laura, según Antofagasta TV. Al anunciar la nueva fecha, el 23 de octubre, la ANFP había dejado la sede por confirmar.

Santa Laura, según Antofagasta TV. Al anunciar la nueva fecha, el 23 de octubre, la ANFP había dejado la sede por confirmar. Instancia: vuelta de cuartos de final de la Copa Chile.

vuelta de cuartos de final de la Copa Chile. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium y HBO Max, como detallamos más abajo.

El duelo estaba programado para el miércoles 21 de octubre, pero la Delegación Presidencial Metropolitana no autorizó su realización por la alerta meteorológica en la zona central.

Dónde ver U de Chile vs. Deportes Antofagasta

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max, con la señal de TNT Sports.

En las notas que revisamos no se informa transmisión en televisión abierta.

¿Cómo llegan la U y Antofagasta?

Los azules parten desde atrás: Antofagasta ganó 2-0 la ida, jugada el 7 de octubre en el estadio Calvo y Bascuñán, y llega a Santiago con la ventaja a favor. Con una victoria o un empate, el equipo nortino, que compite en la Primera B, avanza a semifinales, según Antofagasta TV. La U necesita revertir la serie para meterse entre los cuatro mejores.

El equipo de Fernando Gago llega además golpeado en el torneo local: perdió 1-0 ante la UC en el clásico del domingo 1 de noviembre y quedó segundo con 48 puntos, a diez de Colo Colo, según Cooperativa. El árbitro del clásico, además, dejó un informe sobre Gago que ya contamos en Al Aire Libre.

Qué se juega y qué viene después

El ganador de la llave enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre Coquimbo Unido y Unión La Calera. Para la U, además, la semana sigue con la Liga de Primera: el domingo 8 de noviembre visita a Cobresal en El Teniente, a las 15:00 horas, en simultáneo con el partido de Colo Colo. Los detalles están en nuestra guía de la fecha 27.