Datos Clave Resultado: Universidad Católica 1-0 U de Chile, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Gol: Clemente Montes definió en los primeros minutos; Giani tuvo un gol anulado a los 78. Tabla: La UC está a dos puntos de la U, y Colo Colo le saca diez a los azules.

Universidad Católica venció 1-0 a la U de Chile en el Clásico Universitario 203, disputado este domingo en el Claro Arena por la fecha 26 de la Liga de Primera. El gol fue de Clemente Montes en los primeros minutos, y la UC logró sostener la ventaja hasta el final.

Cómo se resolvió el clásico

Montes definió ante Gabriel Castellón tras un gran pase de Jimmy Martínez, en una jugada colectiva en la que también participó Fernando Zampedri. Las crónicas de Cooperativa y La Tercera coinciden en el autor del gol, aunque difieren en el minuto exacto (3 o 4), por lo que lo dejamos en los primeros minutos.

Después del gol, los cruzados aguantaron y salieron en velocidad. La Tercera destacó la aplicación defensiva de Agustín Farías y Juan Ignacio Díaz, y señaló que la U tuvo la pelota, pero no generó peligro: en el primer tiempo no registró tiros al arco. Castellón evitó el segundo con una atajada a un tiro libre de Cristian Cuevas, a los 44 minutos.

Los cambios de Garnero y la reacción de Gago

Daniel Garnero sorprendió en la formación con Juan Francisco Rossel y Jimmy Martínez de titulares, Darío Melo en el arco y Justo Giani en la banca. Fernando Gago, en cambio, repitió el equipo que había goleado 6-0 a Ñublense y 4-1 a Everton, según La Tercera.

En el complemento, Garnero sacó a Rossel e hizo entrar a Sebastián Arancibia para reforzar la defensa y liberar a Montes de tareas de repliegue. La U se adelantó en busca del empate: Eduardo Vargas remató desviado a los 47 y Gago metió a Octavio Rivero para jugar con doble 9.

A los 53, la UC casi sentenció en contraataque: Montes se escapó y cruzó para Zampedri, que no pudo definir ante la salida de Castellón y el cruce de Igor Lichnovsky. A los 78, Giani celebró un 2-0 que fue anulado por posición adelantada, tras un error de Vargas. Más de 17 mil personas llegaron al estadio, según La Tercera.

Qué cambia en la tabla

La UC quedó a dos puntos de la U en la pelea por el Chile 2.

Colo Colo le saca diez unidades a la U y, según La Tercera, solo necesitará vencer a Ñublense en Chillán para ser campeón.

Qué significa para la UC y la U

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la UC llegaba con el camarín en medio de una crisis, según La Tercera, y respondió con un plan simple, defender atrás y salir rápido, que le alcanzó contra una U que tuvo el balón pero no los tiros al arco. Para los azules, el partido corta la racha de dos goleadas seguidas.

Antes del clásico, repasamos cómo formarían ambos equipos. Lo próximo será la visita de Colo Colo a Ñublense, donde el líder puede dar un paso decisivo hacia el título.