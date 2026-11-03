Datos Clave Expulsión: Fernando Gago fue expulsado tras el pitazo final del clásico, que ganó la UC 1-0 en el Claro Arena. Informe: el árbitro Diego Flores habla de una actitud “confrontacional” y de un acercamiento “desafiante e intimidante”. Versión de la U: su ayudante, Fabricio Coloccini, dijo que Gago no faltó el respeto.

El técnico de la U, Fernando Gago, quedó en el centro de la polémica tras el clásico universitario. El informe del árbitro Diego Flores, conocido este lunes 2 de noviembre, detalla por qué lo expulsó después del pitazo final, y la Universidad de Chile entregó una versión distinta de lo ocurrido.

Qué escribió el árbitro en su informe

Flores registró la expulsión bajo el motivo “Conducta inadecuada dentro del banco”, según reprodujo La Tercera. En el texto, el árbitro sostiene que Gago ingresó al campo una vez terminado el partido y se dirigió hacia él “para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro”. Añade: “Ante dicha conducta procedí a mostrarle la tarjeta roja”.

El informe también describe un acercamiento físico. Flores escribió que el técnico se acercó “reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome”. Según el documento, después Gago fue hacia uno de los asistentes y volvió a dirigirse al árbitro antes de retirarse.

De acuerdo con Meganoticias, el informe no describe agresiones físicas ni insultos.

Qué responde la U

Gago no asistió a la conferencia de prensa porque había sido expulsado. En su lugar habló su ayudante, Fabricio Coloccini, quien explicó, según Emol, que el técnico se acercó al árbitro para reclamar porque un jugador de la UC le aplaudió tres veces en la cara y no hubo sanción. Coloccini aseguró que Gago no le faltó el respeto al juez en ningún momento y que solo fue a preguntar por esa situación. No identificó al jugador.

Las dos versiones coinciden en lo esencial: hubo un reclamo después del pitazo final. Lo que cambia es cómo lo califica cada una.

Qué viene ahora para Gago y la U

Según Meganoticias, el Tribunal de Disciplina de la ANFP deberá determinar cómo tipifica la conducta descrita por Flores y qué castigo corresponde. Ninguno de los medios consultados informa todavía una sanción ni si Gago podrá dirigir desde el banco el próximo partido.

Ese partido es el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, ante Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua, según Cooperativa. Se juega en simultáneo con la visita de Colo Colo a Ñublense, donde el líder, con 58 puntos y 10 de ventaja sobre la U, puede asegurar el título si gana.

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la decisión del tribunal dependerá de cómo califique el reclamo, y la U llegará a Rancagua con la polémica abierta y con la obligación de ganar para postergar la coronación de Colo Colo.

La próxima novedad será el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina y la definición de quién dirige a la U el domingo.