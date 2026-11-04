Datos Clave Nominación: la CAF incluyó a Vozinha entre los 10 candidatos a Mejor Arquero de África. Rivales: Yassine Bounou (Al-Hilal), Édouard Mendy (Al-Ahli) y el sudafricano Ronwen Williams, entre otros. Contexto: es el capitán de Cabo Verde y el arquero del líder del Campeonato Nacional.

Vozinha, arquero de Colo Colo, fue nominado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a Mejor Arquero de África. La noticia se conoció este miércoles 4 de noviembre y premia el año del capitán de Cabo Verde, impulsado por su Mundial.

Los rivales del arquero albo en la lista de la CAF

Según informó Cooperativa, el guardameta figura entre los diez mejores arqueros del continente en la nómina oficial. Entre los candidatos hay nombres de peso mundial: el marroquí Yassine Bounou, hoy en el Al-Hilal, el senegalés Édouard Mendy, del Al-Ahli, y el sudafricano Ronwen Williams.

La CAF publicó la lista completa en sus redes sociales. Para el cuadro albo, que su arquero compita en esa lista con porteros de selecciones clasificadas a Mundiales y de ligas de alto presupuesto es un reconocimiento que va más allá del Campeonato Nacional.

El Mundial que cambió su carrera

La base de la candidatura está en la Copa del Mundo de Norteamérica. Cabo Verde, debutante en el torneo, superó la fase de grupos y cayó en los dieciseisavos de final ante Argentina, en un partido que Vozinha ayudó a llevar al tiempo extra, según detalló La Tercera en septiembre.

En el torneo jugó los cuatro partidos como titular. Fue clave en el debut ante España, que terminó 0-0, en el 2-2 ante Uruguay y en el 0-0 frente a Arabia Saudita. Sus seguidores en redes sociales, además, pasaron de 50 mil a casi 30 millones durante el Mundial, de acuerdo con el mismo medio.

Ese impulso ya le había dado otra nominación: en septiembre fue incluido entre los candidatos al Balón de Oro 2026 como mejor arquero.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la nominación llega en el mejor momento deportivo del club, porque el arquero que Colo Colo presentó como refuerzo con un Mundial recién jugado hoy aparece en las listas de los mejores del continente. En su presentación, el propio Vozinha dijo: “Soy muy calmado, juego bien con los pies. Pero mi principal fortaleza es la capacidad de enfrentar las dificultades y los partidos más difíciles”.

El nominado africano llega además a un domingo grande: Colo Colo visita a Ñublense el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas y, según BioBioChile, puede coronarse campeón si gana. Más detalles del cierre del torneo en nuestra nota sobre las palabras de Fernando Ortiz, “no se ha ganado nada todavía”.