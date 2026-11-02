Datos Clave Resultado: Colo Colo 3-0 Deportes Puerto Montt en el Monumental, en los 45 minutos pendientes de la revancha de cuartos de final. Global: 4-0 para el Cacique, que ganó 1-0 en la ida con gol de Lautaro Pastrán. Siguiente: semifinal de Copa Chile ante O’Higgins; la fecha aún no está informada.

Colo Colo liquidó la serie ante Deportes Puerto Montt este lunes 2 de noviembre y clasificó a las semifinales de la Copa Chile. El Cacique ganó 3-0 en el Monumental, con doblete de Maximiliano Romero, y cerró la llave con un global de 4-0, según informaron Cooperativa, La Tercera y TVN.

Cómo se resolvió el partido pendiente

El duelo se había suspendido por lluvia el 6 de octubre y se completó 27 días después, con solo 45 minutos por jugar. Colo Colo arrastraba el 1-0 que Javier Correa había anotado en la primera parte, antes de la interrupción.

Para la reanudación, el técnico Fernando Ortiz hizo tres cambios: Iván Román, Diego Ulloa y Maximiliano Romero entraron por Arturo Vidal, Gedeón Díaz y Javier Correa, según La Tercera. Correa no pudo terminar el partido por una sobrecarga muscular, de acuerdo con el mismo medio.

El 2-0 llegó a los 62 minutos, después de un error del arquero visitante Gonzalo Collao, que falló al intentar despejar. Romero aprovechó la falla y marcó. A los 89 minutos, el delantero firmó su doblete con un disparo desde pasada la mitad de la cancha.

Qué le espera al Cacique

En semifinales, Colo Colo enfrentará a O’Higgins. Ni Cooperativa ni La Tercera informan todavía la fecha del duelo.

El calendario del equipo de Ortiz sigue cargado: el domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, visita a Ñublense en Chillán, partido en el que puede asegurar el título del Campeonato Nacional, según la programación publicada por Cooperativa. Revisa qué necesita Colo Colo para ser campeón.

Qué significa para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el equipo resolvió un trámite de 45 minutos sin sobresaltos, pero pagó con la salida de Correa por una molestia muscular, con la semifinal por delante y el título en juego el domingo 8. La actuación de Romero, con dos goles tras entrar en la reanudación, le da a Ortiz una opción más para ese tramo.

Mientras se confirma la fecha ante O’Higgins, el foco del Cacique está en Chillán.