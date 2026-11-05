Datos Clave Partidos: Colombia vs. Chile, viernes 13 de noviembre, en el Pascual Guerrero de Cali; Chile vs. Colombia, martes 17, 20:00 horas, en el Estadio Nacional. Nómina: 26 convocados por Nicolás Córdova: 3 arqueros, 8 defensas, 8 volantes y 7 delanteros. Origen: 9 juegan en Chile y 17 en el exterior; Colo Colo aporta cuatro.

Nicolás Córdova entregó la nómina de La Roja para los dos amistosos ante Colombia de la fecha FIFA de noviembre: 26 jugadores, nueve del fútbol chileno y 17 del extranjero. El club chileno con más representantes es Colo Colo, con cuatro. Arturo Vidal y Alexis Sánchez no figuran en la lista.

El primer partido será el viernes 13 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, y el segundo, el martes 17 a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, según la programación publicada por Cooperativa. Es la última fecha FIFA del año para el equipo de Córdova.

Cuatro de Colo Colo, y casi todos en defensa

Según nuestra cuenta sobre la lista oficial, el Cacique pone a Iván Román, Jonathan Villagra y Diego Ulloa en la zaga, y a Felipe Méndez en el mediocampo. Los otros jugadores del medio local son Christian Bravo (Huachipato), Felipe Faúndez (O’Higgins), Agustín Arce (Universidad de Chile), Clemente Montes (Universidad Católica) y Emiliano Ramos (Everton).

El reparto por línea muestra dónde pesa la liga chilena: cuatro de los ocho defensas juegan en el país, contra dos de ocho volantes y dos de siete delanteros. En el arco, solo Bravo.

Argentina y la MLS, los destinos más repetidos

Entre los 17 del exterior, el país que más jugadores aporta es Argentina, con cuatro: Brayan Cortés (Argentinos Juniors), Williams Alarcón (Boca Juniors), César Pérez (Defensa y Justicia) y Vicente Pizarro (Rosario Central). Le sigue la MLS, con tres: Paulo Díaz (Atlanta United), Benjamín Kuscevic (Toronto FC) y Gonzalo Tapia (Columbus Crew).

El resto está repartido por Europa y otras ligas: Lawrence Vigouroux (Swansea City), Darío Osorio (Crystal Palace), Gabriel Suazo (Sevilla), Lucas Cepeda (Elche), Felipe Loyola (Pisa), Nils Reichmuth (FC Thun), Maximiliano Gutiérrez (Dinamo Moscú), Rodrigo Echeverría (León) y Ben Brereton (Sheffield United). Guillermo Maripán, que juega en el Inter de Porto Alegre, completa la lista.

Quiénes vuelven y quiénes quedaron fuera

BioBioChile destaca los regresos de Maripán y del delantero Emiliano Ramos, que jugó en las últimas Eliminatorias ante Uruguay, además de la nueva citación de Reichmuth, que dejó buenas sensaciones en la gira por Norteamérica.

Cooperativa informó que hay cinco ausencias respecto de la nómina anterior: Marcelino Núñez (Ipswich Town), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Marcelo Morales (Universidad de Chile), Matías Sepúlveda (Lanús) y Leandro Hernández (Colo Colo). Sobre Núñez, quien tuvo una polémica salida de la concentración en la gira, Córdova dijo: “No es que yo tuve una discusión con él. Él tomó esa decisión y si una persona adulta toma una decisión, hay que aceptarla”.

Qué dice la lista sobre La Roja de Córdova

Esta es nuestra lectura, basada solo en la lista: sin Vidal ni Alexis, Pulzo, medio colombiano, señala a Brereton y a Paulo Díaz como las principales figuras del grupo. La nómina de Córdova se apoya en el exterior para el ataque (cinco de siete delanteros) y en la liga local para buena parte de la zaga.

El equipo llega a estos amistosos con el recuerdo reciente de la gira por Norteamérica, que cerró con una victoria sobre México en Los Ángeles, según Cooperativa, tras las caídas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4). Ahora vendrán dos partidos ante Colombia para seguir probando nombres antes de fin de año.

Sobre las selecciones menores, revisa la nómina de La Roja Sub 17 para el Mundial de Catar.