Datos Clave Nómina: 21 convocados por Ariel Leporati para el Mundial Sub 17 de Catar. Torneo: del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Debut: sábado 21 de noviembre ante Argelia, a las 12:30 horas de Chile.

La Selección Chilena Sub 17 ya tiene lista para el Mundial de Catar. La Selección Chilena anunció a través de sus canales oficiales a los 21 convocados por el técnico Ariel Leporati, que debutarán el sábado 21 de noviembre ante Argelia, a las 12:30 horas de Chile, según informó Cooperativa. El torneo se juega entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Los 21 convocados de Leporati

Estos son los citados, con su club, según la nómina difundida por La Roja:

Arqueros: Vicente Villegas (Coquimbo Unido), Cristóbal del Río (Universidad Católica) y Máximo Hernández (Deportes La Serena).

Defensas: Esteban Páez (Universidad de Concepción), Benjamín Villarroel (Cobresal), Antonio Cannoni (Módena, Italia), Lucas López (Curicó Unido), Baltazar Oróstica (O’Higgins) y Martín Barrios (Universidad Católica).

Mediocampistas: Nicolás Marinetti (Universidad de Chile), Rodrigo Catalán (Colo Colo), Claudio Salvo (Colo Colo), Sebastián Melgarejo (Huachipato), Andher González (Universidad de Chile) y Joaquín Muñoz (O’Higgins).

Delanteros: Bayron Barrera (Deportes Iquique), Amaro Riveros (Universidad Católica), Amaro Pérez (Universidad Católica), Felipe Raipán (Colo Colo), Jonathan Guerrero (Independiente, Argentina) y Bayron Lizama (Universidad Católica).

Quiénes ya tienen minutos en Primera

El delantero de Colo Colo Felipe Raipán lidera el grupo de jugadores que ya han sumado minutos en Primera División, junto a Esteban Páez, de Universidad de Concepción, capitán del equipo en el Sudamericano de la categoría. También han tenido acción en el fútbol de elite nacional el arquero Vicente Villegas, Benjamín Villarroel, Sebastián Melgarejo, Joaquín Muñoz y Amaro Pérez.

Desde el extranjero fueron citados Antonio Cannoni, fichado por Módena desde la UC en septiembre, y Jonathan Guerrero, de Independiente de Avellaneda.

El camino de Chile en el Grupo J

Chile integra el Grupo J. Su calendario, en horario de Chile: sábado 21 de noviembre ante Argelia (12:30 horas), martes 24 ante Estados Unidos (11:30) y jueves 27 ante Montenegro (12:00). Cooperativa no informa en su nota dónde se transmitirán los partidos en Chile, por lo que aún no hay canal confirmado.

La nómina llega después de que el equipo cerrara su preparación con dos empates ante Uruguay.

Una base que sale de los clubes chilenos

Esta es nuestra lectura, basada solo en la nómina: de los 21 convocados, 19 juegan en clubes chilenos y 2 en el extranjero. La Universidad Católica aporta cinco jugadores, Colo Colo tres, la U y O’Higgins dos cada uno, lo que muestra el peso de las canteras de los clubes grandes en esta generación.

El grupo se prepara ahora para el debut ante Argelia del sábado 21 de noviembre, a las 12:30 horas.