Datos Clave Preparación: dos empates ante Uruguay, 2-2 el jueves 29 de octubre y 1-1 el sábado 31, con tres goles a favor y tres en contra. Debut mundialista: sábado 21 de noviembre ante Argelia, en el Grupo J junto a Estados Unidos y Montenegro. Camino: el torneo se juega en Doha del 19 de noviembre al 13 de diciembre y clasifican a dieciseisavos los ocho mejores terceros.

La Selección Chilena Sub 17 terminó su preparación para el Mundial de Catar sin derrotas, pero sin ganar: empató 2-2 y 1-1 con Uruguay en dos amistosos y ya mira el debut del sábado 21 de noviembre ante Argelia. El técnico Ariel Leporati hizo un balance positivo de los dos partidos, según Cooperativa.

Los dos amistosos ante Uruguay

Jueves 29 de octubre: 2-2 a puertas cerradas en Juan Pinto Durán, con goles de Andher González y Amaro Pérez.

2-2 a puertas cerradas en Juan Pinto Durán, con goles de Andher González y Amaro Pérez. Sábado 31 de octubre: 1-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida, con gol de Baltazar Oróstica.

En total, La Roja anotó tres goles y recibió tres en los dos partidos. No hay un resultado que celebrar, pero tampoco una derrota que preocupe antes de viajar a Doha.

El camino mundialista: Grupo J y fechas

Chile quedó en el Grupo J del Mundial Sub 17 de Catar, junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia, según informó la ANFP tras el sorteo. El torneo se juega en el complejo Aspire Zone, en Doha, entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Estas son las fechas preliminares de La Roja, según T13:

Sábado 21 de noviembre: Chile vs Argelia.

Chile vs Argelia. Martes 24 de noviembre: Estados Unidos vs Chile.

Estados Unidos vs Chile. Viernes 27 de noviembre: Montenegro vs Chile.

Tras la fase de grupos se juega una ronda de dieciseisavos de final, a la que clasifican los ocho mejores terceros, según T13. Eso significa que un tercer lugar con buenos números también puede alcanzar para seguir en carrera. Los horarios y la transmisión en Chile aún no estaban confirmados en las fuentes que revisamos, por lo que conviene revisar los canales oficiales de la ANFP.

Nuestra lectura: ¿qué dejaron los amistosos?

Esta es nuestra lectura, basada solo en los resultados informados: el equipo mostró capacidad para marcar frente a un rival sudamericano, con tres goles de tres jugadores distintos, pero recibió otros tres en dos partidos. Con un grupo que mezcla a una selección de la CONCACAF, una europea y una africana, la solidez defensiva y la variedad de recursos ofensivos pesarán más que el empate con Uruguay.

Si quieres recordar cómo se armó el grupo, revisa nuestra nota sobre cuando Chile conoció su grupo en el Mundial Sub 17. La próxima parada de La Roja Sub 17 será Catar, con el debut ante Argelia el 21 de noviembre.