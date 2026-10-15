Datos Clave Campaña histórica: Contra todo pronóstico y con uno de los planteles más cortos del torneo, González tiene a Querétaro en el tercer lugar de la Liga MX, a solo un punto del líder América. El sueño de La Roja: El DT chileno reconoció que se proyecta dirigiendo a la Selección Chilena, aunque fue tajante: “No me voy a candidatear… cuando a ti te quieren, te van a buscar”. El factor Mario Salas: Como parte de su formación y éxito metodológico, la influencia de entrenadores como Mario Salas ha sido fundamental para forjar el carácter y la convicción que hoy plasma en sus equipos.

Esteban González es, en estos momentos, el técnico sensación del fútbol mexicano. El “Chino” tiene a los Gallos Blancos de Querétaro encumbrados en la parte alta de la Liga MX, con 20 puntos y en un sorpresivo tercer lugar, respirándole en la nuca al líder exclusivo del torneo, el todopoderoso América.

Una campaña estelar que no pasa desapercibida, sobre todo considerando que transformó a un equipo acostumbrado a pelear en la zona baja en una fuerza de temer que suma seis triunfos, dos empates y solo dos derrotas. Este sobresaliente rendimiento, sumado a su histórico título con Coquimbo Unido en 2025, obligan a plantear una interrogante inevitable: ¿Es González la carta que necesita la Selección Chilena?

¿Esteban González podría fichar como nuevo DT de La Roja?

En medio del debate por encontrar al estratega ideal para Juan Pinto Durán, el nombre del “Chino” ha comenzado a sonar con fuerza. Consultado por ESPN sobre estos rumores, el DT abordó el tema sin rodeos y con mucha madurez.

“Desconozco los nombres que han dado. Particularmente a mí no me ha contactado absolutamente nadie”, fue lo primero que aclaró González. Sin embargo, no ocultó su anhelo: “Soy súper respetuoso de los procesos, pero sí soy un convencido de que cuando a ti te quiere alguien, te van a buscar“.

El deseo de vestir el buzo de La Roja está intacto y una reciente experiencia mundialista encendió aún más esa llama: “Tuve la fortuna de llegar a un país donde se organizaba el Mundial. Fui a ver España-Uruguay y Ecuador-México. Y claramente uno se proyecta: qué lindo sería, primero como jugador, cantar el himno nacional de tu país. Imagínate como entrenador. Claramente tú dices: ¿cómo no me gustaría dirigir la Selección?”.

A pesar de la ilusión, González dejó claro que no perderá el foco de su actual proyecto: “No por una entrevista me voy a candidatear. Eso lo dejo absolutamente claro. Sería muy irrespetuoso de mi parte que en este presente empezáramos a cambiar nuestro foco. Estamos 100% con nuestra energía acá en Gallos Blancos”.

El milagro de Querétaro en la Liga MX: la clave de su éxito y la influencia de Mario Salas

Tener a Querétaro peleando el título con una de las plantillas más cortas de la liga no es casualidad. El estratega chileno reveló su receta para el éxito, la cual radica completamente en la fortaleza mental y el convencimiento del grupo, conceptos de liderazgo donde la influencia de figuras como Mario Salas han sido un pilar clave en el desarrollo de su carrera para saber manejar camarines complejos.

“Me marcó tanto el tema táctico, el liderazgo con los jugadores, y que tácticamente a mí me abrió la cabeza de una manera en que hasta ese minuto no la tenía. Lo que viví con él fue muy importante para que yo tomara la decisión de empezar a estudiar”, comentó.



Además, contó que “cuando él me dirige yo tenía 33 años, 32 años, entonces tenía una experiencia muy larga en Primera División con muchos entrenadores, pero él me hizo cambiar de profesor de Educación Física a entrenador”.

Sobre el presente del equipo, el “Chino” advierte que no es fruto del azar, sino de un proceso sostenido: “Nos ilusionamos por cómo terminamos el primer torneo con ocho partidos sin perder… lo soñamos más que otra cosa. Sabíamos que con el trabajo, los jugadores hicieron una buena pretemporada y tratamos de no saltarnos ningún paso metodológico”.

“Siento que la clave fue la disposición de los jugadores para creer e ir generando convicción para que podamos competir. Tenemos un plantel que ha creído”, explicó González, valorando el esfuerzo de sus dirigidos.

Por ahora, el DT chileno sigue haciendo historia en Norteamérica, esperando pacientemente a que, si en La Roja realmente lo quieren, su teléfono suene.