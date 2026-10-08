Datos Clave Un candidato menos: Álvarez le da un portazo a La Roja y reafirma su compromiso con Liga de Quito. “Que no se manosee mi nombre”: El entrenador fue enfático en que está al mando del club ecuatoriano y no hay chance de salir. Quedan cuatro cartas: Pellegrini, Larcamón, Lopetegui y Quinteros son quienes suenan como posibles candidatos a La Roja.

En la búsqueda de nuevos nombres para comandar la Selección Chilena, han sido cinco las cartas que se postulan como alternativas a ponerse el buzo de La Roja de cara al próximo proceso clasificatorio. Uno de los personajes que asomaba como una opción viable a ser nuevo entrenador del combinado nacional era Gustavo Álvarez, quien fiel a su estilo le bajó el pulgar a cualquier especulación.

Desde Ecuador se propinó el primer portazo a la selección, ya que el estratega argentino con pasos exitosos en Huachipato y Universidad de Chile negó cualquier negociación con La Roja y la ANFP, dando a conocer su compromiso con su actual equipo, Liga de Quito. En reunión con los medios, Álvarez fue enfático al tratar el tema, y de manera cautelosa negó la posibilidad de volver a Chile.

Álvarez le baja el pulgar a La Roja

“Hago un pedido y un favor: Tocar estos temas con mucha seriedad y responsabilidad. Estoy en Liga en el presente y en el futuro. Trabajo día a día, pero estoy en conversación constante con la dirigencia sobre el futuro. El técnico debe ver el hoy y el proceso. No quiero que se manosee la situación ni mi nombre. El hincha es sensible. Quiero que sepan que el entrenador piensa en el hoy y en el mañana en Liga de Quito”, fueron las palabras de Gustavo Álvarez, quien fue crítico ante los rumores y aseguró que no está en discusión su salida del club ecuatoriano para llegar a La Roja.

La Respuesta de Gustavo Álvarez sobre los rumores de su vinculación cómo nuevo Técnico de la selección chilena: (Muy buena Respuesta) https://t.co/cFw7VqGLiB — ELJeff (@ELJeff_23) October 8, 2026

Gustavo Álvarez fue integrado a la lista de posibles candidatos para suplir la próxima salida de Nicolás Córdova de la Selección Chilena, debido a que está en condición de técnico interino, pero los rumores e intenciones de La Roja acaban en este momento con las declaraciones del entrenador argentino. Álvarez tuvo un glorioso paso por nuestro país, tras coronarse como campeón en Huachipato y Universidad de Chile, pero tras las palabras se diluye un posible retorno del estratega a Chile.

¿Quiénes quedan como candidatos para La Roja?

Con la caída del nombre de Gustavo Álvarez, se reducen a cuatro nombres los candidatos que interesan en Quilín para que sea el nuevo seleccionador de La Roja: Manuel Pellegrini, Nicolás Larcamón, Julen Lopetegui y Gustavo Quinteros. Quien genera mayor interés desde la ANFP es el Ingeniero, pero su situación contractual con el Betis obliga al ente regulador a manejar más variables.