Datos Clave El puesto: La Roja cierra 2026 en el lugar 51 del ranking FIFA, con 1.458,87 puntos, y sale del top 50. En Sudamérica: Es octava entre las diez selecciones de la Conmebol, por delante solo de Perú (52°) y Bolivia (79°). Con Córdova: Cuando asumió Nicolás Córdova, Chile estaba 57°: termina el año seis lugares más arriba.

La Roja terminará 2026 fuera de los 50 mejores del mundo. La actualización del ranking FIFA que siguió a la doble fecha de noviembre ubicó a Chile en el puesto 51, un lugar más abajo que antes de los dos amistosos con Colombia, según informaron Cooperativa y BioBioChile este miércoles.

Es el cierre de un año en que la selección jugó nueve partidos sin un técnico definido para el próximo ciclo. Y deja una paradoja: el equipo de Nicolás Córdova retrocedió en noviembre, pero está mejor ubicado que cuando él asumió.

0,10 puntos que costaron el lugar 50

La caída se explica por un margen mínimo. Según el desglose de BioBioChile, Chile perdió 2,57 puntos con la derrota por 1-0 en Cali y recuperó 2,47 con el empate sin goles del martes en el Monumental. El saldo, una baja de 0,10 unidades, bastó para pasar del lugar 50 al 51.

La selección quedó con 1.458,87 puntos. En la doble fecha no marcó goles: el viernes 13 cayó en Cali y el martes 17 empató 0-0 en Macul, con un penal atajado por Lawrence Vigouroux, como contamos tras el partido.

Octava en la Conmebol: quién está arriba y quién abajo

En la comparación con sus rivales de las Eliminatorias, el panorama no cambia. Estas son las posiciones de las diez selecciones sudamericanas en la nueva actualización, según BioBioChile:

Argentina: 2°.

2°. Brasil: 7°.

7°. Colombia: 10°, de vuelta en el top 10.

10°, de vuelta en el top 10. Uruguay: 20°.

20°. Ecuador: 24°.

24°. Paraguay: 31°.

31°. Venezuela: 50°.

50°. Chile: 51°.

51°. Perú: 52°.

52°. Bolivia: 79°.

Venezuela, que ocupa el lugar 50, está justo por delante. Colombia, el rival de noviembre, fue uno de los movimientos destacados de la fecha al regresar a los diez primeros. España sigue en la cima, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra.

Seis lugares más arriba que en el inicio de Córdova

Cooperativa recordó que, cuando Córdova asumió, Chile estaba en el puesto 57. Con el 51° actual, la selección cierra su ciclo interino seis lugares más arriba que en el punto de partida.

Los resultados ayudan a entender por qué el avance fue corto. Con el empate ante Colombia, Córdova suma 14 partidos con cinco triunfos, dos empates y siete derrotas, según el recuento de Cooperativa. En 2026, La Roja ganó tres de sus nueve partidos, con victorias ante Cabo Verde, RD Congo y México, todas fuera de Chile, como detallamos en el balance del año.

El segundo semestre fue el más pobre en goles: entre septiembre y noviembre, Chile marcó en solo dos de sus cinco partidos y se quedó sin anotar en las derrotas ante Canadá y Colombia y en el empate del Monumental.

Nuestra lectura: un ranking que mide lo que pasó en la cancha

Esta es nuestra lectura de los números. El salto del 57° al 51° muestra que el ciclo de Córdova no fue un retroceso en la tabla, pero el techo apareció rápido: la selección quedó estancada en la frontera del top 50 y en noviembre la empujó hacia afuera un partido en que no hizo goles.

Con Venezuela un puesto arriba y Perú uno abajo, la diferencia con los vecinos de tabla es mínima. Eso significa que el próximo técnico recibirá una selección cuya ubicación puede cambiar con pocos resultados, para bien o para mal, desde los primeros partidos de 2027.

La Roja no vuelve a jugar este año. El primer paso para definir quién la dirigirá es la elección de la ANFP de este jueves 19 de noviembre.