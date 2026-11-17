Datos Clave El resultado: Chile 0, Colombia 0, en el Estadio Monumental, en el último partido de La Roja en 2026. El dato: Lawrence Vigouroux le atajó un penal a Luis Javier Suárez a los 35 minutos. Lo que viene: La Roja no vuelve a jugar hasta 2027 y la ANFP elige presidente este jueves 19 de noviembre.

La Roja empató 0-0 con Colombia este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental, en su último partido de 2026. El equipo de Nicolás Córdova no pudo marcarle a los cafeteros en los dos amistosos de la fecha FIFA, después de la derrota por 1-0 del viernes en Cali.

Vigouroux, la figura en el primer tiempo

La jugada que sostuvo el empate llegó a los 35 minutos. Vicente Pizarro cometió falta sobre Daniel Muñoz dentro del área y Luis Javier Suárez se paró frente al balón, pero Lawrence Vigouroux le tapó el remate, según los registros de Infobae y Meganoticias.

Antes, Chile había tenido sus mejores momentos: a los 17 minutos Nils Reichmuth elevó un remate tras una jugada preparada de tiro de esquina, y luego el arquero Aldair Quintana le contuvo un tiro libre a Darío Osorio y un disparo al propio Reichmuth, de acuerdo con Meganoticias.

En el segundo tiempo, Colombia tuvo más la pelota y generó más peligro por las bandas, según Infobae. Vigouroux volvió a responder con una atajada a un remate de media distancia cerca de los 50 minutos, y la ocasión más clara de Chile llegó a los 80, en un centro de Arce que Gonzalo Tapia no alcanzó a conectar.

Un cierre de año con más dudas que goles

Con este empate, Córdova suma 14 partidos al mando de La Roja, con cinco triunfos, dos empates y siete derrotas, un 40,4 por ciento de rendimiento según el recuento de Cooperativa. En 2026, la selección cerró con tres victorias en nueve partidos, como detallamos en el balance del año.

BioBioChile apuntó que el equipo fue de más a menos y que La Roja cierra el año sin saber quién estará en la banca en 2027. Esa definición pasa primero por la elección de la ANFP del jueves 19, entre Jorge Uauy y Jorge Yunge.