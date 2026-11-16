Datos Clave Líder: Lawrence Vigouroux suma 1.350 minutos en la Championship con Swansea, todos los de sus 15 partidos. En la élite: Gabriel Suazo fue titular en los 12 partidos que jugó con Sevilla en LaLiga, con 1.077 minutos. En la banca: Darío Osorio y Thomas Galdames no han sido titulares en sus ligas esta temporada.

La fecha FIFA es un buen momento para mirar cómo les va a los seleccionados en sus clubes. Revisamos los minutos en liga de los chilenos en Europa en la temporada 2026-27, con los datos de FotMob actualizados a este lunes 16 de noviembre. El resultado: dos titulares indiscutidos, un grupo con protagonismo parcial y varios que casi no juegan.

Consideramos solo partidos de liga, no copas ni torneos internacionales, y a los jugadores con minutos en ligas europeas que juegan con el calendario de otoño a primavera.

1. Lawrence Vigouroux, Swansea City: 1.350 minutos

El arquero no se ha perdido un minuto en la Championship: 15 partidos y 1.350 minutos, con una nota promedio de 7,08 en FotMob. Es el chileno con más minutos en Europa esta temporada.

2. Gabriel Suazo, Sevilla: 1.077 minutos

El lateral es, de esta lista, el único titular fijo en una de las cinco grandes ligas. Jugó 12 partidos en LaLiga, los 12 como titular, con 1.077 minutos y la mejor nota promedio del grupo: 7,2.

3. Ben Brereton, Sheffield United: 922 minutos

El delantero suma 14 partidos en la Championship, 12 como titular, con un gol y dos asistencias.

4. Ignacio Saavedra, Rubin Kazán: 787 minutos

El volante es habitual en la liga rusa: 12 partidos, nueve como titular, y una asistencia.

5. Lucas Cepeda, Elche: 520 minutos

El extremo jugó 12 partidos en LaLiga, pero solo cinco como titular. Aporta dos asistencias.

Del sexto lugar hacia abajo

El resto tiene menos de 400 minutos en liga:

Nayel Mehssatou (Kortrijk, Bélgica): siete partidos, tres como titular, 350 minutos.

siete partidos, tres como titular, 350 minutos. Felipe Loyola (Pisa, Serie B de Italia): seis partidos, cuatro como titular, 327 minutos.

seis partidos, cuatro como titular, 327 minutos. Francisco Sierralta (Piast Gliwice, Polonia): tres partidos, dos como titular, 225 minutos.

tres partidos, dos como titular, 225 minutos. Marcelino Núñez (Ipswich Town, Premier League): dos partidos, ambos como titular, 142 minutos.

dos partidos, ambos como titular, 142 minutos. Darío Osorio (Crystal Palace, Premier League): cuatro partidos, ninguno como titular, 71 minutos.

cuatro partidos, ninguno como titular, 71 minutos. Thomas Galdames (Krylya Sovetov, Rusia): tres partidos, ninguno como titular, 59 minutos.

El caso de Lucas Assadi

El volante juega en Suecia, donde la Allsvenskan se disputa en el año calendario. En su temporada 2026 con el AIK sumó nueve partidos, siete como titular, 585 minutos y dos asistencias.

Qué dicen los números

Esta es nuestra lectura, basada en los datos: los chilenos en Europa tienen hoy muchos más minutos en la segunda división inglesa que en la Premier. Vigouroux y Brereton suman 2.272 minutos en la Championship, mientras los dos chilenos de la Premier, Núñez y Osorio, juntan 213. Suazo es la excepción en la élite: el único del grupo que combina titularidad fija y continuidad en una de las cinco grandes ligas. Para un cuerpo técnico que busca jugadores con ritmo, el dato pesa tanto como el nombre del club.

Lo que viene: La Roja juega su segundo amistoso ante Colombia este martes a las 20:00 horas en el Monumental, y desde el fin de semana los chilenos vuelven a sus ligas. Si quieres saber dónde ver el partido, revisa la guía con horario y canal.