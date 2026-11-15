La Roja recibe a Colombia el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, en la revancha de los amistosos de noviembre. El partido se transmite en televisión abierta por Mega y Mega 2, y por streaming en MegaGO.

Será el último partido de La Roja en 2026 y el regreso de la selección al coloso de Ñuñoa tras más de un año. La última vez que jugó allí fue en el empate sin goles ante Uruguay por las Clasificatorias.

Horario, estadio y transmisión

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas de Chile.

20:00 horas de Chile. Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago. Competencia: amistoso internacional, fecha FIFA de noviembre.

Dónde ver Chile vs Colombia en TV y streaming

TV abierta: Mega y Mega 2.

Mega y Mega 2. Streaming: MegaGO.

¿Cómo llegan Chile y Colombia?

El viernes 13 de noviembre, Colombia le ganó 1-0 a Chile en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, con un autogol de Guillermo Maripán en el primer tiempo. Como repasamos en el análisis de la derrota en Cali, La Roja terminó ese partido sin rematar al arco.

Aun así, Nicolás Córdova rescató lo hecho: “La última vez que vinimos acá nos llevamos cuatro goles. Creo que ha habido un cambio de imagen y eso lo tenemos que seguir sosteniendo”, afirmó el técnico tras el partido.

Antes de esta ventana, en la gira por Norteamérica de octubre, Chile perdió 1-0 ante Canadá y 4-2 ante Estados Unidos, y le ganó 2-0 a México.

Las bajas: Ulloa y Paulo Díaz, fuera

La defensa es el principal problema de Córdova para el martes. Diego Ulloa, titular en Cali, fue liberado de la convocatoria tras confirmarse una fractura costal derecha. “El jugador presenta una fractura costal derecha confirmada por estudio con imágenes, cuyo período de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria”, detalló el comunicado de la selección.

Ulloa salió en el entretiempo en Cali, reemplazado por Nils Reichmuth. Su baja se suma a la de Paulo Díaz, desconvocado por una molestia en la cadera izquierda, por lo que el cuerpo técnico deberá rearmar la última línea para la revancha.

Con este partido, La Roja cierra su calendario internacional de 2026: el próximo compromiso de la selección adulta llegará recién con la primera fecha FIFA de 2027.