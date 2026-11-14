Datos Clave El resultado: Colombia ganó 1-0 a Chile en Cali con un autogol de Guillermo Maripán a los 35 minutos. El dato: La Roja terminó sin remates al arco: cinco intentos, ninguno a portería, con 44% de posesión. Lo que viene: La revancha es este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

La Roja cayó 1-0 ante Colombia este viernes en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y terminó la noche sin un solo remate al arco. El único gol fue un autogol de Guillermo Maripán a los 35 minutos, y el equipo de Nicolás Córdova tiene ahora tres días para corregir antes de la revancha del martes en Santiago.

Más allá del marcador, el partido dejó una pista sobre dónde está la deuda de este Chile. Revisamos las jugadas, las estadísticas y lo que dijo el técnico para entenderla.

Córdova repitió la fórmula que le ganó a México

La expectativa era clara. En octubre, Chile cerró su gira por Norteamérica con un triunfo 2-0 sobre México en Los Ángeles, con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, después de perder con Canadá y caer 4-2 ante Estados Unidos. Para Cali, Córdova mantuvo casi la misma oncena: el único cambio fue Maripán por el lesionado Paulo Díaz, con línea de tres en salida que se transformaba en cinco al defender.

“Quise darle continuidad a lo bien que lo habíamos hecho con México. Tratamos de presentar más o menos la misma formación”, explicó el DT en la conferencia de prensa posterior al partido.

Un palo, un gol anulado y después, nada

El arranque fue el mejor tramo de La Roja. A los 3 minutos, Gutiérrez salió en contragolpe y su remate fue bloqueado. Cerca de los 12 minutos, el delantero del Dinamo Moscú sacó un tiro libre desde la derecha que se estrelló en el travesaño. Diez minutos después, Diego Ulloa obligó a Camilo Vargas a una gran atajada tras otro balón detenido, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

El gol llegó desde un error propio. Pizarro perdió un balón, Colombia salió rápido y el lateral Daniel Muñoz mandó un centro que Maripán desvió hacia su propio arco. En el segundo tiempo, Córdova sacó a Ulloa por molestias físicas, metió a Nils Reichmuth y pasó a línea de cuatro. Jhon Arias rozó el palo de tiro libre a los 63 minutos, entraron Ben Brereton y Lucas Cepeda, y la opción más clara de Chile para el empate fue un remate defectuoso de Cepeda dentro del área en el minuto 92.

Los números: 156 pases en campo rival contra 316

Las cifras del partido, según los datos de ESPN recogidos por Cooperativa, retratan la noche:

Remates al arco: Chile 0, Colombia 2.

Chile 0, Colombia 2. Intentos de remate de Chile: cinco, ninguno a portería.

cinco, ninguno a portería. Posesión: 44% para La Roja.

44% para La Roja. Pases en zona ofensiva: 156 de Chile contra 316 de Colombia, más del doble.

El contexto tampoco ayuda. Con esta derrota, Chile estiró a diez años su racha sin vencer a Colombia. El último cruce había sido el 4-0 de octubre de 2024 en Barranquilla, por las Clasificatorias, el antecedente que el propio Córdova usó para defender el cambio de imagen.

“Queda el sabor amargo de que te ganan con un gol que ellos no generan, pero bueno, es parte del juego”, afirmó el técnico, que también reconoció el déficit: “Tenemos que mejorar en la generación de juego y mejorar en el último tercio para poder generar muchas más ocasiones de gol”.

Nuestra lectura: el plan funciona hasta que hay que tener la pelota

Esta es nuestra lectura, basada en las jugadas y cifras citadas. Las dos ocasiones más claras de Chile en Cali nacieron de balones detenidos, el travesaño de Gutiérrez y la atajada a Ulloa, y la única llegada de juego abierto con peligro fue un contragolpe a los 3 minutos. Ante México, el primer gol también llegó tras un contraataque. El patrón apunta a un equipo que hoy rinde cuando espera y sale rápido, no cuando tiene que construir.

Por eso el autogol pesó más que un gol cualquiera: obligó a La Roja a proponer, justo en el terreno donde los 156 pases en campo rival muestran su mayor carencia. Y el martes, en el Nacional y con el público a favor, ese escenario será probablemente la norma y no la excepción. Lo que necesita Córdova no es solo otro resultado, sino una respuesta con la pelota.

Chile y Colombia se vuelven a ver este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, en el último partido de La Roja en 2026. Repasa cómo llegaba el equipo en la previa del duelo en Cali.