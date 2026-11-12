La Roja enfrenta a Colombia este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas de Chile (19:00 en Cali), en el Estadio Pascual Guerrero, en el primero de dos amistosos de la fecha FIFA. El partido va por Mega y Mega GO, y llega con una pregunta para Nicolás Córdova: cómo arma su defensa sin Paulo Díaz ni Benjamín Kuscevic.

Para Chile y para Colombia, la cita sirve para consolidar ideas pensando en el próximo ciclo de Eliminatorias y en la Copa América 2028, según la agencia EFE. La recaudación de las entradas irá en ayuda de los afectados por el terremoto que golpeó a Colombia en agosto.

Una zaga nueva: las bajas que obligan a Córdova a cambiar

La lista de 26 convocados ya sufrió dos golpes en defensa. Kuscevic fue liberado por un esguince en el tobillo derecho, y Paulo Díaz salió por una lesión de cadera, lo que llevó a Córdova a citar a José Movillo, central de 19 años de O’Higgins.

A cambio, vuelven dos nombres que no estuvieron en la gira por Norteamérica: el defensor Guillermo Maripán, hoy en Inter de Porto Alegre, y el volante Williams Alarcón, recién campeón con Boca Juniors.

La formación probable de Chile

Según la alineación probable que publicó EFE, Córdova formaría con Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villalba, Iván Román y Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.

En ese once aparecen dos de los goleadores del último triunfo, Gutiérrez y Pizarro, y ninguno de los dos centrales que quedaron fuera de la lista. La confirmación llegará con la conferencia de prensa de Córdova en Cali y, sobre todo, con la formación oficial antes del pitazo inicial.

¿Cómo llegan Colombia y Chile?

Chile: perdió ante Canadá y Estados Unidos en la gira de septiembre, y cerró la fecha FIFA de octubre con un 2-0 sobre México en Los Ángeles, con goles de Maxi Gutiérrez y Vicente Pizarro.

perdió ante Canadá y Estados Unidos en la gira de septiembre, y cerró la fecha FIFA de octubre con un 2-0 sobre México en Los Ángeles, con goles de Maxi Gutiérrez y Vicente Pizarro. Colombia: en la última fecha FIFA empató con México, perdió con Paraguay y le ganó a Perú, siempre con Néstor Lorenzo en la banca.

en la última fecha FIFA empató con México, perdió con Paraguay y le ganó a Perú, siempre con Néstor Lorenzo en la banca. Bajas cafeteras: no estarán Luis Díaz, que se recupera de una lesión, el arquero Álvaro Montero ni el volante Richard Ríos. Lorenzo citó a tres caras nuevas: Juan David Arizala (Udinese), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Camilo Mena (Korona Kielce).

Para el local, EFE proyecta a Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Yáser Asprilla; Camilo Durán y Luis Suárez. El árbitro será el ecuatoriano Augusto Alarcón.

Un historial parejo, pero un último recuerdo duro

En 44 partidos, Chile suma 15 triunfos, 17 empates y 12 derrotas ante Colombia, según el registro que publicó Cooperativa. El antecedente más reciente, eso sí, fue un 4-0 para los cafeteros en Barranquilla el 15 de octubre de 2024, por las Clasificatorias, todavía con Ricardo Gareca en la banca chilena. Repasamos la historia completa en el historial de La Roja como visita en Colombia.

Lo que se juega Córdova en Cali

Nuestra lectura: sin dos de los centrales que había citado, el partido funciona como una prueba real para la generación joven que Córdova ha venido instalando, justo el día en que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, destacó públicamente que el técnico se atrevió a dar espacio a jugadores de hasta 19 años. Un buen resultado ante una Colombia sin Luis Díaz reforzaría ese camino; una noche difícil volvería a abrir la discusión por la defensa.

Después de Cali, La Roja vuelve a Santiago para la revancha del martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.