Datos Clave Balance: En nueve visitas a Colombia por Eliminatorias, Chile suma un triunfo, tres empates y cinco derrotas. Única victoria: El 4-2 del 10 de octubre de 2009 en Medellín, con Marcelo Bielsa en la banca. Viernes: La Roja enfrenta a Colombia en Cali este viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas, con transmisión de Mega.

La Roja vuelve a jugar en Colombia este viernes 13 de noviembre, en un amistoso en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, desde las 21:00 horas. Y los antecedentes como visita no ayudan: en nueve partidos por Eliminatorias en suelo colombiano, Chile ganó una sola vez.

El duelo tiene carácter benéfico, con lo recaudado destinado a los damnificados por el terremoto de agosto en Colombia, y se transmite por Mega y MegaGO, según BioBioChile. Es además el primero de dos amistosos: la revancha será el martes 17 en Santiago.

Los nueve partidos de Chile en Colombia por Eliminatorias

Este es el recorrido completo de La Roja como visitante de Colombia en clasificatorias mundialistas, según el registro de ESPN:

1965, Barranquilla: Colombia 2, Chile 0, camino a Inglaterra 1966.

Colombia 2, Chile 0, camino a Inglaterra 1966. 1996, Barranquilla: Colombia 4, Chile 1, camino a Francia 1998.

Colombia 4, Chile 1, camino a Francia 1998. 2001, Bogotá: Colombia 3, Chile 1, camino a Corea y Japón 2002.

Colombia 3, Chile 1, camino a Corea y Japón 2002. 2005, Barranquilla: Colombia 1, Chile 1, el primer punto chileno en Colombia.

Colombia 1, Chile 1, el primer punto chileno en Colombia. 2009, Medellín: Colombia 2, Chile 4, con goles de Waldo Ponce, Humberto Suazo, Jorge Valdivia y Fabián Orellana.

Colombia 2, Chile 4, con goles de Waldo Ponce, Humberto Suazo, Jorge Valdivia y Fabián Orellana. 2013, Barranquilla: Colombia 3, Chile 3, con doblete de Alexis Sánchez y un gol de Arturo Vidal.

Colombia 3, Chile 3, con doblete de Alexis Sánchez y un gol de Arturo Vidal. 2016, Barranquilla: Colombia 0, Chile 0, con el bicampeón de América dirigido por Juan Antonio Pizzi.

Colombia 0, Chile 0, con el bicampeón de América dirigido por Juan Antonio Pizzi. 2021, Barranquilla: Colombia 3, Chile 1, con descuento de Jean Meneses.

Colombia 3, Chile 1, con descuento de Jean Meneses. 2024, Barranquilla: Colombia 4, Chile 0, por la décima fecha rumbo a 2026.

Las dos primeras derrotas no impidieron la clasificación: tanto en 1965 como en 1996, Chile perdió en Barranquilla y aun así llegó al Mundial, en ambos casos por diferencia de goles en la tabla, según ESPN. La de 1966 se explicó sobre todo por el 7-2 que La Roja le había propinado a Colombia en Santiago.

Barranquilla, donde Chile nunca le ganó a Colombia

Siete de esas nueve visitas fueron en Barranquilla, y ahí La Roja no conoce el triunfo: tres empates y cuatro derrotas. Las dos excepciones fueron Bogotá, en 2001, con derrota, y Medellín, en 2009, donde llegó la única victoria.

Ese 4-2 en el Atanasio Girardot, el 10 de octubre de 2009, llegó en la campaña en que la generación dirigida por Marcelo Bielsa se clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.

Los números que pesan: siete goles en contra en las dos últimas visitas

El saldo total como visitante en Eliminatorias es de un triunfo, tres empates y cinco derrotas. En goles, Chile marcó 11 y recibió 22 en esos nueve partidos, de acuerdo con los resultados del listado.

La tendencia reciente es la más dura. Tras el 3-3 de 2013, que el propio José Pékerman recordó esta semana, como contamos en la charla que dio vuelta ese partido, y el 0-0 de 2016, La Roja perdió sus dos últimas visitas por un global de 7-1.

Nuestra lectura: un amistoso sin puntos, pero con una deuda de 17 años

Esta es nuestra lectura, basada en el historial: los dos resultados positivos de Chile en Colombia después de 2009, el 3-3 y el 0-0, llegaron con la generación dorada en su plenitud, y las dos visitas siguientes, con ese grupo ya en retirada, terminaron en derrotas por un global de 7-1. Cali no es Barranquilla y el viernes no hay puntos en juego, pero para un plantel en reconstrucción es una oportunidad de medir cuánto se acortó esa distancia.

La Roja de Nicolás Córdova llega con bajas en defensa, como la de Paulo Díaz, y con varios jugadores de poco rodaje reciente. Para el horario y la transmisión completa, revisa quién transmite Colombia vs Chile.

La pelota rueda el viernes a las 21:00 horas en Cali: la oportunidad de medirse en un país donde Chile no gana por Eliminatorias desde hace 17 años.