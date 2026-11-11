Datos Clave La pregunta: Cuántos minutos jugaron en sus clubes los convocados de La Roja en el último mes, antes de los amistosos ante Colombia. Más rodaje: Lawrence Vigouroux jugó completos sus seis partidos con Swansea, y Nils Reichmuth sumó 515 minutos en siete partidos con Thun. Menos rodaje: Williams Alarcón jugó 58 minutos con Boca Juniors desde el 11 de octubre, y Maximiliano Gutiérrez, 70 con Dynamo Moscú.

La Roja viaja este miércoles a Cali para el primer amistoso ante Colombia, el viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas de Chile, con un plantel que llega en situaciones muy distintas desde sus clubes. Mientras algunos convocados de Nicolás Córdova jugaron todo en el último mes, otros casi no tuvieron minutos.

Para medirlo, revisamos los partidos oficiales de clubes de cada jugador entre el 11 de octubre y el 10 de noviembre, según los registros de FotMob, sin contar partidos de selección. Es un período comparable para todos, aunque las ligas no tienen el mismo calendario: en Europa y Argentina hubo copas a mitad de semana, y en Chile los equipos jugaron cuatro o cinco partidos.

Los que llegan con más rodaje

Lawrence Vigouroux (Swansea City): 540 minutos, los 90 de sus seis partidos en la Championship.

540 minutos, los 90 de sus seis partidos en la Championship. Nils Reichmuth (Thun): 515 minutos en siete partidos, entre liga suiza, Copa y Conference League.

515 minutos en siete partidos, entre liga suiza, Copa y Conference League. Vicente Pizarro (Rosario Central): 450 minutos en cinco partidos, todos completos.

450 minutos en cinco partidos, todos completos. Brayan Cortés (Argentinos Juniors): 450 minutos en cinco partidos.

450 minutos en cinco partidos. Gonzalo Tapia (Columbus Crew): 448 minutos en seis partidos de la MLS.

448 minutos en seis partidos de la MLS. Gabriel Suazo (Sevilla) y Ben Brereton (Sheffield United): 447 minutos cada uno.

447 minutos cada uno. Agustín Arce (Universidad de Chile): 436 minutos en cinco partidos, el que más jugó entre los convocados del medio local.

El caso de Reichmuth tiene una advertencia: el volante de Thun presentó molestias en una rodilla en el entrenamiento del martes, como contamos ayer.

Los que llegan con pocos minutos

Williams Alarcón (Boca Juniors): 58 minutos. Fue titular ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana el 14 de octubre y después estuvo en el banco sin ingresar en los cinco partidos siguientes.

58 minutos. Fue titular ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana el 14 de octubre y después estuvo en el banco sin ingresar en los cinco partidos siguientes. Maximiliano Gutiérrez (Dynamo Moscú): 70 minutos en cuatro ingresos desde la banca en la liga rusa. En la temporada no ha sido titular.

70 minutos en cuatro ingresos desde la banca en la liga rusa. En la temporada no ha sido titular. Iván Román (Colo Colo): 109 minutos en cuatro partidos; ante Ñublense, el día del título, jugó un minuto.

109 minutos en cuatro partidos; ante Ñublense, el día del título, jugó un minuto. Guillermo Maripán (Internacional): 180 minutos. Jugó completos dos partidos del Brasileirão y fue suplente sin ingresar ante Coritiba el 4 de noviembre.

180 minutos. Jugó completos dos partidos del Brasileirão y fue suplente sin ingresar ante Coritiba el 4 de noviembre. Christian Bravo (Huachipato): 180 minutos en dos partidos completos.

180 minutos en dos partidos completos. Darío Osorio (Crystal Palace): 195 minutos en siete partidos, casi todos entrando desde la banca. Su único partido largo fue en la Copa de la Liga inglesa, con 77 minutos ante Fulham; en la Premier suma 71 minutos en la temporada y ningún partido como titular.

El recién convocado José Movillo también llega con poco: jugó 68 minutos en ese período, en su titularidad ante Universidad de Concepción del 8 de noviembre.

El medio local, con otro ritmo

Los jugadores de Colo Colo vienen de un calendario más corto, pero son titulares fijos. Felipe Méndez jugó 359 minutos en el último mes y en la temporada fue titular en los 27 partidos de liga del campeón, con 2.384 minutos. Jonathan Villagra sumó 327 y Diego Ulloa, 240.

En el resto del plantel, Rodrigo Echeverría (León) jugó 405 minutos, Emiliano Ramos (Everton) 322, César Pérez (Defensa y Justicia) 313, Lucas Cepeda (Elche) 293, Felipe Faúndez (O’Higgins) 270, Felipe Loyola (Pisa) 253, Clemente Montes (Universidad Católica) 235 y Rodrigo Echeverría (León) 405.

Qué significa para Córdova

Esta es nuestra lectura, a partir de esos números: el bloque con más continuidad está en el arco y en el mediocampo, además de Suazo en Sevilla, con varios titulares en Inglaterra, Argentina y Chile. En cambio, buena parte del ataque llega desde el banco en sus clubes: Osorio, Gutiérrez y Cepeda suman entre los tres 558 minutos en el mes. Para ellos, los dos amistosos ante Colombia también son una oportunidad de juntar minutos que hoy no tienen.

La lista ya cambió dos veces por lesión, con las salidas de Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz. El jueves, en Cali, Córdova dará su conferencia de prensa previa al partido.