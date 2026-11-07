Datos Clave Baja: Benjamín Kuscevic, defensor de Toronto FC, sale de la nómina por un esguince en el tobillo derecho. Partidos: Chile enfrenta a Colombia el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en el Estadio Nacional. Reemplazo: Hasta el cierre de esta nota no se había informado un nuevo llamado.

Benjamín Kuscevic no estará en los amistosos de La Roja ante Colombia. El defensor de Toronto FC fue liberado de la convocatoria de Nicolás Córdova este sábado 7 de noviembre por un esguince en el tobillo derecho, según informó el cuerpo médico de la selección.

Por qué se cae Kuscevic de la nómina

De acuerdo con el comunicado de la selección, el esguince le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos, y su período de recuperación supera los plazos de la convocatoria. Por eso quedó fuera de los dos compromisos.

Kuscevic integraba la lista original de 26 futbolistas que anunció Córdova para este doble amistoso. La noticia fue reportada por Cooperativa y por Emol este sábado por la tarde.

Las fechas que se vienen para Chile

Viernes 13 de noviembre, 21:00 horas: Colombia vs Chile, en Cali.

Martes 17 de noviembre, 20:00 horas: Chile vs Colombia, en el Estadio Nacional.

Con estos partidos, Chile cierra el año. Según Emol, en la convocatoria regresan Guillermo Maripán, Williams Alarcón y Emiliano Ramos, que no estuvieron en la fecha FIFA anterior, mientras que Marcelino Núñez no fue considerado tras automarginarse durante la gira por Norteamérica.

Un nuevo problema para el cuerpo técnico

No es la primera vez que el zaguero se pierde una cita con la selección por lesión: en septiembre ya había sido baja antes del duelo con Canadá, como contamos en nuestra nota de entonces, por una molestia muscular de bajo grado.

Para repasar quiénes fueron llamados y quiénes quedaron fuera, puedes revisar la nómina completa de Córdova. Lo próximo es conocer si el técnico llama a un reemplazante antes de que el equipo viaje a Cali.