Datos Clave Reporte: el periodista Renzo Luvecce informó que Sebastián Beccacece fue contactado y es una opción para La Roja, aunque no hay nada formal. Condición: su nombre cobraría fuerza si Jorge Yunge gana la elección de la ANFP, el jueves 19 de noviembre. Obstáculo: el juicio de Beccacece contra la ANFP sigue abierto, según Meganoticias.

El técnico argentino Sebastián Beccacece volvió a sonar para dirigir a La Roja, pero su camino depende de varias piezas que aún no se mueven. El periodista Renzo Luvecce informó que fue contactado y que figura como opción si Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, gana la presidencia el jueves 19 de noviembre, aunque el propio Luvecce aclaró que no hay nada formal, según Cooperativa y Meganoticias.

Quién es Beccacece y qué dejó en Ecuador

Beccacece fue ayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena que ganó la Copa América 2015 y luego dirigió a la Universidad de Chile. Dejó la selección de Ecuador a comienzos de julio, tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial ante México por 2-0, según Meganoticias y Emol.

Su balance en el cargo fue de nueve victorias, doce empates y tres derrotas, con el segundo lugar en las Clasificatorias y un triunfo sobre Alemania en la Copa del Mundo, de acuerdo con Emol. Cuando le consultaron por Chile durante el torneo, respondió: “No hay nada”.

El frente judicial que arrastra con la ANFP

El principal escollo es un conflicto de años. En 2015 dejó el cuerpo técnico de La Roja para asumir en la U y acusó a la ANFP de ser una entidad en “colapso ético”. En 2019, junto a Sampaoli y al preparador físico Jorge Desio, presentó una demanda contra la federación por cerca de $3.300 millones, según Meganoticias.

En junio, el periodista de ESPN Christopher Brandt desmintió un supuesto acuerdo entre las partes y señaló que el juicio sigue en curso, de acuerdo con el mismo medio. Meganoticias plantea que Beccacece podría entrar en una lista corta solo si ese frente se resuelve.

Pellegrini sigue primero en la lista

Según Cooperativa, Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, sigue siendo el principal candidato, y Meganoticias recuerda que condicionó públicamente su llegada a la renovación del directorio. En julio, El Mercurio informó que el gerente deportivo Felipe Correa habría conversado el tema con él. Beccacece, en cambio, aparece como una alternativa de segunda línea.

Los pasos que faltan antes de que haya un técnico

Jueves 19 de noviembre: los clubes votan entre las listas de Yunge y de Jorge Uauy, presidente de Palestino.

los clubes votan entre las listas de Yunge y de Jorge Uauy, presidente de Palestino. Después de la elección: la ANFP y la Federación de Fútbol deben separarse y elegir a sus autoridades.

la ANFP y la Federación de Fútbol deben separarse y elegir a sus autoridades. Luego: el nuevo directorio nombrará al seleccionador. Pablo Milad ya anticipó que no será él quien lo elija.

el nuevo directorio nombrará al seleccionador. Pablo Milad ya anticipó que no será él quien lo elija. Mientras tanto: Nicolás Córdova dirige de manera interina y su ciclo termina con los amistosos de noviembre ante Colombia.

Nuestra lectura: un nombre que depende de tres condiciones

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: para que Beccacece llegue a La Roja tendrían que coincidir tres cosas: que gane Yunge, que Pellegrini no esté disponible y que se destrabe el juicio. Cada condición es independiente de las otras, y ninguna se resuelve antes del 19 de noviembre. Por eso hoy es un nombre que circula, no una negociación en marcha.

La elección de la ANFP, que ya analizamos en cómo se define el voto del 19 de noviembre, marcará el primer paso. Si gana Uauy, según Meganoticias, el escenario se reabre por completo. También puedes revisar lo que dijo Pablo Milad sobre la llegada de Gareca en su despedida.