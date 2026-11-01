Datos Clave Qué dijo: Pablo Milad calificó como la peor de su presidencia la semana del caso San Marcos y la clausura de Quilín. Sobre La Roja: Afirmó que hay dinero para contratar técnico y que “nos equivocamos todos al traer a Gareca”. Qué viene: Los tribunales resolverán el caso San Marcos y la ANFP elige presidente el 19 de noviembre.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció que esta ha sido la peor semana de su presidencia. Lo hizo en una entrevista con La Tercera, recogida por Cooperativa este domingo, en la que habló de San Marcos de Arica, la clausura de la sede de Quilín y de La Roja.

“Un error humano” en las bases del Ascenso

Consultado por el caso San Marcos, Milad ratificó la carta de Yamal Rajab sobre la redacción de las bases del Ascenso. “Hay un error de transcripción. Aquí fue un error humano, de transcripción. Asumimos el error, pero están las bases de datos, el acta y los audios para corregir”, afirmó.

Sobre el futuro del club nortino, sostuvo que “va a ser netamente una decisión de los tribunales”. Agregó que la ANFP cumplió con aclarar el punto “con base escrita y también audible, para no crear especulaciones”. Ya habíamos informado del reconocimiento del error en las bases.

Amenazas, filtraciones y el audio con David Ramos

Milad aseguró que ha recibido amenazas de muerte desde Arica y que se filtraron su teléfono, el del secretario general y el de Felipe Muñoz. “Es muy grave que un club o personas ligadas a él publiquen los teléfonos de quienes solo cumplen una función”, dijo. Al Aire Libre no pudo verificar de forma independiente esa afirmación.

También se refirió al audio filtrado de una conversación con David Ramos, presidente de San Marcos. La calificó como una conversación privada y afirmó que filtrarla “es un delito”. Pidió que Ramos precise cuándo ocurrió, y señaló que duró un par de minutos.

La clausura de Quilín y los $173 millones

Sobre la clausura de la sede por parte de la Municipalidad de Peñalolén, Milad dijo que la ANFP trabaja para presentar la regularización mediante un permiso de obra y que “va a depender solo de los tiempos del municipio”.

Según su versión, “nunca se nos dijo que debíamos una patente” y la ANFP objetó el pago de $173 millones por considerarlo excesivo. Añadió que les dieron plazo hasta el jueves, pero “fueron a clausurar el miércoles”. Esa es la versión de Milad: no incluye una respuesta del municipio.

Elecciones y La Roja: Gareca, Pellegrini y el interinato

Milad descartó que el candidato Jorge Yunge sea su continuidad: “somos muy diferentes”, dijo, aunque valoró seis años de trabajo conjunto. También admitió “errores, algunos forzados y otros involuntarios” en su gestión.

Sobre la selección adulta, afirmó: “Nos equivocamos todos al traer a Gareca, y él también se equivocó”. Dijo que el décimo lugar en las Clasificatorias “fue mucho castigo” y que el equipo actual, con un promedio de 23 años, tiene “mucha hambre”.

Respecto del largo interinato de Nicolás Córdova, aseguró que “hay dinero para traer al técnico” y que no hay problema de caja en la ANFP. Sobre los sondeos por Manuel Pellegrini, reiteró que solo ha hablado con él un par de veces por WhatsApp.

Qué significa para el cierre del año en la ANFP

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo dicho por Milad: el presidente llega a las elecciones del 19 de noviembre defendiendo su gestión a la vez que reconoce errores, con la banca de La Roja aún sin dueño y el caso San Marcos en manos de los tribunales. Su afirmación de que hay dinero para contratar técnico deja la decisión, según él, para quien asuma después.

Lo próximo será lo que resuelvan los tribunales sobre San Marcos y la elección de la ANFP, fijada para el 19 de noviembre.