Datos Clave Quién habló: Nahuel Donadell, mediocampista y referente de San Marcos de Arica, reaccionó a la desafiliación del club. Su advertencia: “Se muere el fútbol en Arica”, dijo en un video publicado por el propio club. Qué viene: La Segunda Sala resolverá la apelación antes de la última fecha de la Liga de Ascenso, que se jugará el fin de semana del 15 de noviembre.

El golpe de la desafiliación ya se siente en el camarín de San Marcos de Arica. El mediocampista y referente Nahuel Donadell habló tras el veredicto de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, que mantiene en vilo al fútbol de la zona norte, según informó Cooperativa.

Donadell: “Es un dolor muy grande”

En un video subido por el propio club, el volante describió cómo recibió el plantel la sanción. “Es un dolor muy grande. Nos pilló bastante desprevenidos; pensábamos que iba a salir todo bien y fue un golpe duro. El día de hoy estamos entrenando sin tener una certeza sobre lo que pueda pasar, con la meta y el sueño de ascender en jaque”, afirmó.

Donadell también habló del impacto fuera de la cancha. “Por ahí como futbolista es más fácil sobrellevarlo, pero me daría mucha tristeza que mucha gente que vive de la institución quede sin trabajo. Para los niños que sueñan con ser profesionales es un golpe tremendo”, señaló.

“Se muere el fútbol en Arica”

El jugador fue más allá y advirtió sobre lo que significaría perder al club. “Están hablando de desafiliarnos y eso conlleva a que se muera el fútbol en el norte, se muere el fútbol en Arica. Es una palabra muy dolorosa, pero es la realidad”, enfatizó.

¿Qué viene para San Marcos?

El club apelará ante la Segunda Sala del tribunal, que ya tiene fecha de plazo: la ANFP confirmó que la última fecha de la Liga de Ascenso se jugará el fin de semana del 15 de noviembre, y para entonces la Segunda Sala ya habrá emitido su decisión sobre el cuadro nortino. Donadell dijo confiar en esa instancia: “Tenemos confianza en que el club va a apelar bien a la Segunda Sala y vamos a poder salir de esto”.

Según Cooperativa, la jornada 30 quedó suspendida casi por completo. El único partido que se mantiene con su programación original es Curicó Unido vs. Deportes Temuco, este viernes 30 de octubre a las 21:15 horas en el estadio La Granja, porque ambos equipos están salvados del descenso y sin opciones de liguilla.

Qué significa para la Primera B

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos citados: mientras la Segunda Sala no resuelva, San Marcos entrena sin saber si seguirá en competencia, y el campeonato de la categoría queda a la espera de esa decisión hasta mediados de noviembre.

El camino judicial ya fue contado aquí: puedes revisar la apelación que anunció el club y por qué la ANFP suspendió la última fecha. La próxima definición llegará con el fallo de la Segunda Sala, antes del 15 de noviembre.