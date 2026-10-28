Datos Clave Quién: Pablo Milad, presidente de la ANFP, y Miguel Concha, alcalde de Peñalolén. Qué pasó: La Municipalidad clausuró la sede de Avenida Quilín 5635 por no contar con recepción definitiva. Qué viene: La ANFP anunció acciones legales, entre ellas un recurso de protección.

Pablo Milad salió a responder tras la clausura de la sede de la ANFP en Quilín. El presidente del fútbol chileno calificó la medida de arbitraria y adelantó que la Asociación irá a la justicia, según informó Emol este miércoles 28 de octubre.

Lo que dice el municipio

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, explicó que el edificio de Avenida Quilín 5635 no cuenta con la recepción definitiva de obras, un trámite obligatorio según la ley de urbanismo y construcciones. Por eso, dijo, el municipio decidió clausurarlo.

Emol agrega que, según el municipio, la ANFP mantiene una deuda cercana a los $172 millones por funcionar durante 16 años sin patente municipal. La clausura de la sede ya la habíamos informado esta mañana.

La respuesta de Milad: “arbitrarios” y acciones legales

Milad sostuvo que las decisiones del municipio han sido completamente arbitrarias y anunció que la ANFP recurrirá a la vía legal, incluido un recurso de protección. Según su planteamiento, lo correcto habría sido enviar una carta con un plazo para regularizar los permisos.

El dirigente también cuestionó si el alcalde busca figuración y afirmó que a Concha le faltó decencia. Son declaraciones de Milad, recogidas por Emol, que el municipio no había respondido en la información consultada.

Sobre la deuda, Milad aseguró que la ANFP tiene patrimonio positivo desde hace dos años y que los cobros son excesivos, ya que casi $100 millones corresponden a intereses.

El peso para la Roja Sub-17

Milad recordó además que en esa sede se prepara la Roja Sub-17 de cara al Mundial de Qatar. Puedes revisar el grupo de Chile en ese torneo.

Qué significa para el fútbol chileno

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el conflicto pasó de un cobro municipal a un enfrentamiento abierto entre la ANFP y la Municipalidad, y su desenlace se decidiría en tribunales. Mientras tanto, la sede sigue clausurada y queda por ver cómo se reorganizan las oficinas y los entrenamientos de las selecciones.

El próximo paso será la presentación del recurso de protección, que la ANFP adelantó, y cualquier respuesta del municipio.