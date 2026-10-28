Datos Clave Fallo: La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desafilió a San Marcos de Arica por seis votos contra uno. Motivo: Irregularidades en las declaraciones financieras de 2024 y 2025, según la denuncia del directorio de la ANFP. Lo que viene: El club tiene cinco días desde la notificación para apelar ante la Segunda Sala.

San Marcos de Arica fue desafiliado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que resolvió este martes 27 de octubre, por seis votos contra uno, acoger la petición principal de la denuncia. Es la sanción más alta que contempla la normativa y puede cambiar el desenlace de la Primera B.

Qué resolvió el Tribunal sobre San Marcos y Puerto Montt

La acusación fue presentada por el directorio de la ANFP, y a ella se sumaron Rangers de Talca, Unión San Felipe y Santa Cruz. Según la denuncia, el club habría entregado a la Unidad de Control Financiero declaraciones juradas que no cuadraban con los antecedentes de sus memorias anuales y estados financieros auditados, en 2024 y 2025.

En la misma sesión, el Tribunal rechazó una denuncia similar contra Deportes Puerto Montt, también por seis votos contra uno. La razón fue la falta de legitimación activa: consideró que los clubes denunciantes no tienen la calidad necesaria para promover esa acción. Esos clubes también pueden apelar.

Cómo se mueve la tabla de Primera B

De acuerdo con el artículo 87 de las bases del campeonato, todos los partidos de San Marcos, jugados o pendientes, se cuentan como derrotas por 3-0, salvo que el rival haya ganado por más diferencia. Le queda un compromiso pendiente, ante San Luis, este fin de semana.

Con ese ajuste, Arica pasaría al último lugar de la tabla, lo que equivale al descenso, y el equipo que hoy cierra la clasificación se salvaría. En la parte alta, Cobreloa pasaría a liderar. Todo esto solo ocurriría si el fallo queda firme.

El plazo para apelar y lo que dijo el Tribunal

El secretario de la Primera Sala, Simón Marín, explicó que el club tiene cinco días para apelar ante la Segunda Sala y que el plazo comienza a correr cuando se notifique la sentencia. Si la notificación ocurre este viernes, San Marcos tendría hasta el miércoles 4 de noviembre. Según informó La Tercera, el club prepara además un recurso ante la Corte de Apelaciones.

Es un episodio más de la disputa que ya cubrimos en el caso del “escritoriazo” en la Primera B.

Qué significa para la pelea por el título y el descenso

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: mientras no haya sentencia firme, la tabla es provisoria y dos frentes dependen de una resolución fuera de la cancha, el título y la permanencia. El partido pendiente de San Marcos ante San Luis de este fin de semana queda bajo esa misma incertidumbre.

Lo próximo es la notificación formal de la sentencia, que fija el inicio del plazo, y la apelación que anunció el club ante la Segunda Sala del Tribunal.