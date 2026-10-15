Datos Clave FIFA: La entidad viajó a Chile para supervisar la separación entre ANFP y FFCH. Pablo Milad Generó conflicto entre Pérez y Uauy, por imposición de FIFA de que siga como timonel de la federación hasta febrero. Fuerte debate: La presidenta de la U le dijo a su par que estaba “desesperado” por querer asumir las dos presidencias>

A poco más de un mes de las elecciones de la ANFP, y en plena visita de una delegación de la FIFA para monitorear el proceso de separación entre el ente rector del fútbol chileno y la Federación, las cosas a nivel directivo están muy candentes. Este miércoles, en Quilín se desató un escándalo que terminó a los gritos entre Cecilia Pérez yJorge Uauy, candidato de la oposición para las elecciones del próximo 19 de noviembre.

En el marco de reunión en la que estuvieron representantes de FIFA, Pablo Milad y el consejo de la Federación de Fútbol Chileno, las cosas explotaron. Todo esto, debido a la imposición del organismo comandado por Giani Infantino de que el actual timonel de la ANFPse mantenga hasta el 28 de febrero como máxima autoridad de la FFCH.

Este fue uno de los requisitos que estableció la FIFA para efectuar el proceso de separación entre las entidades. Según informó ADN, en la ocasión se indicó que quien gane los comicios para reemplazar a Milad en la ANFP, solo será el presidente de la liga chilena, punto que generó un importante conflicto entre los mandamases de Universidad de Chile y Palestino.

FIFA desata fuerte polémica entre Cecilia Pérez y Jorge Uauy

El citado medio indicó que Uauy se opuso tajantemente a que Milad siguiera en el puesto en la Federación. Sin embargo, desde FIFA se informó que esto no era una sugerencia y es lo que debía pasar.

Jorge Uauy se opone a la continuidad de Milad en la federación/ ©Javier Torres/Photosport.

En ese contexto, Cecilia Pérez le habría enrostrado a su par que estaba “desesperado” por querer asumir, no solo la ANFP, sino que también la FFCH. La discusión fue subiendo de tono progresivamente. La causa es que Universidad de Chile manifestó su apoyo a la lista de Jorge Yungue. Además, la exministra suena como carta a la presidencia de la Federación.

La idea de que Milad se quede es para que lidere el proceso de separación entre las entidades. Cabe mencionar que el nuevo directorio de la FFCH deberá decirse a través de una elección y que lo estatutos de esta deberán estar aprobados antes del 30 de noviembre.