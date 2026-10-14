Datos Clave La suspensión: La final de la Copa de la Liga entre Coquimbo y O’Higgins fue suspendida el pasado martes El motivo: La Delegación Presidencial no autorizó el partido en el Claro Arena tras el aluvión ni tampoco permitió el traslado al Santa Laura. Nueva fecha: Según el delegado Germán Codina, el partido se jugará el sábado 14 de noviembre en el recinto de Unión Española.

La final de la Copa de la Liga sigue dando de qué hablar. El decisivo partido entre Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua fue suspendido nuevamente luego que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no autorizara su realización.

A la espera de la confirmación oficial por parte de la ANFP, desde la delegación adelantaron el día y el estadio en el que se disputará el encuentro: será el sábado 14 de noviembre en el Santa Laura.

Delegación confirma cuándo y dónde se jugará la final de la Copa de la Liga

Este miércoles, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que han acercado posturas con el ente rector del fútbol chileno y adelantó que la final se llevaría a cabo el próximo sábado 14 de noviembre en el recinto de Independencia.

Sin embargo, la principal autoridad regional advirtió que aún resta definir algunos detalles para ratificar el día y la sede.

“Nos parece una estupenda fecha, no tenemos ningún inconveniente. Solo tenemos que ajustar las condiciones y el aforo del Santa Laura”, dijo Codina.

¿Por qué se suspendió la final de la Copa de la Liga?

La final de la Copa de la Liga estaba prevista para julio, pero debió ser reagendada producto del intenso sistema frontal que sufrió la zona central en aquella oportunidad. Tras la negativa de las autoridades de Valparaíso para que el encuentro se jugara en la región, se optó por trasladarla al Claro Arena para este 16 de octubre.

Sin embargo, el aluvión que afectó a Las Condes el pasado jueves truncó nuevamente los planes. A raíz de la contingencia, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no autorizó el partido en el recinto de Universidad Católica, pero tampoco permitió su traslado al Santa Laura.

Respecto a la reprogramación, desde Coquimbo Unido manifestaron que su intención es jugar lo antes posible. “Ojalá que sea antes (de la fecha FIFA). A la brevedad posible, porque esto estaba programado para junio, entonces genera un montón de efectos deportivos y logísticos muy complejos. Tiene que ser lo antes posible, ojalá antes del 16 de noviembre“, señaló Pablo Ramírez, gerente deportivo de los piratas en diálogo con Al Aire Libre.