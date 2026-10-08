Datos Clave Caos en Las Condes: Un aluvión afectó a la zona precordillerana de la Región Metropolitana durante la tarde de este jueves. El Claro Arena: La emergencia tuvo lugar en las inmediaciones del Claro Arena, estadio de Universidad Católica. El estado del recinto: Desde la UC confirmaron que tanto el Claro Arena como el Complejo Deportivo Raimundo Tupper no sufrieron daños.

Un fuerte aluvión afectó al sector de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes. Las intensas precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en la Región Metropolitana activaron una quebrada, la cual incluso arrastró automóviles por la fuerza del agua.

Una de las rutas afectadas es la que llega hasta el Claro Arena, estadio de Universidad Católica. Sin embargo, desde el club confirmaron que tanto el remozado recinto como el Complejo Deportivo Raimundo Tupper no sufrieron daños.

ALERTA DE TRÁNSITO (17:29) a vía totalmente inundada por deslizamiento de barro desde sector precordillerano en San Carlos de Apoquindo/Gral. Blanche. NO transite hacia este lugar. Varios vehículos fueron arrastrados por el caudal #LasCondes pic.twitter.com/fcA7Jea55K — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 8, 2026

Descartan daños en el Claro Arena tras el aluvión

Según informaron desde Cruzados, el aluvión pasó por camino El Alba, el cual conduce al Claro Arena, pero que ni el recinto ni el Complejo Raimando Tupper se vieron afectados.

El plantel de la UC se encontraba en las instalaciones del club al momento del aluvión para realizar su práctica. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero optó por trasladar los trabajos al interior del estadio para resguardar la seguridad de los jugadores.

Asimismo, desde la institución se encuentran monitoreando cómo evoluciona la situación para decidir si completar el entrenamiento o darlo por finalizado de manera anticipada.

Durante la tarde de este jueves 08 de octubre, el sector de San Carlos de Apoquindo se vio afectado por un aluvión.



Desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica.



De igual manera, queremos comunicar a… — Universidad Católica (@Cruzados) October 8, 2026

¿Qué pasará con el U Católica vs Audax Italiano?

El próximo partido de Universidad Católica en el Claro Arena está programado para este sábado 10 de octubre desde las 20:00 horas frente a Audax Italiano por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Si bien el recinto no sufrió daños producto del aluvión, las inmediaciones del mismo sí se han visto afectadas, por lo que serán las autoridades quienes decidan qué pasará con el compromiso.

¿Qué pasó en San Carlos de Apoquindo?

Las intensas precipitaciones que se han registrado en la Región Metropolitana en las últimas horas activó quebradas y generó aluviones en los sectores precordilleranos. Una de las zonas más afectadas fue la de San Carlos de Apoquindo, donde el agua incluso arrastró automóviles y vehículos del transporte público.

Producto de esta situación, Senapred declaró Alerta Roja para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Conde, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.





