Datos Clave Lo que dijo: Daniel Garnero afirmó en TNT Sports que no ve “demasiado interés” de la UC en renovarlo. El contrato: El técnico firmó en junio de 2025 hasta el final de la temporada 2026. Lo que viene: La UC visita a Colo Colo el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas, con el Chile 2 en juego.

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, dejó en el aire su continuidad a tres fechas del final de la Liga de Primera. En una entrevista con TNT Sports, recogida este miércoles por La Tercera y Cooperativa, reconoció que no percibe en el club un interés por renovarlo, justo cuando su contrato se acerca al final.

El argentino aclaró que su foco está en otra parte: el segundo lugar de la tabla, que entrega el cupo Chile 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Las palabras de Garnero sobre su futuro

“Yo la verdad que lo que quiero es clasificar al Chile 2. Eso me obsesiona”, afirmó el entrenador, según la transcripción de La Tercera. Luego dejó la frase que abrió la discusión: “Yo tampoco veo demasiado interés en el club, sino ya estaríamos hablando”.

Y agregó: “Pero eso no me interesa en este momento, la verdad. Quiero que Católica vuelva a tener la experiencia en Libertadores que tuvo este año. Eso lo va a hacer crecer mucho al club, lo va a hacer crecer en su roce internacional, aprovechar ese estadio espectacular que tiene”.

También habló del nuevo gerente deportivo, Francisco Pérez Lázaro, a quien todavía está conociendo: “Es un muchacho muy agradable, tenemos gente en común”, dijo, antes de reconocer que no conoce todo su recorrido.

Un contrato que vence en diciembre

Garnero llegó a San Carlos de Apoquindo en junio de 2025 para reemplazar a Tiago Nunes, con un contrato hasta el final de la temporada 2026, según informó CNN Chile al oficializarse su llegada. Venía de ganar ocho títulos en Paraguay, con Olimpia, Libertad y Guaraní, y de dirigir a la selección paraguaya.

El calendario de la decisión ya lo había fijado el presidente cruzado, Matías Claro, a comienzos de noviembre: la evaluación del técnico la hará el gerente deportivo cuando termine la temporada, como contamos en la entrevista en que Claro le dio respaldo pese a la tensión con Gary Medel.

Tres fechas para el Chile 2

La UC es tercera con 49 puntos, 15 triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, y una diferencia de gol de +19, según la tabla de ESPN. La U es segunda con 51 puntos y +25. Colo Colo, ya campeón, suma 61.

Garnero destacó que el equipo llega afirmado: “Venimos de dos muy buenos partidos, con triunfo, cero gol en nuestro arco, generando varias situaciones”, dijo, aunque advirtió que les espera “un escollo muy difícil”. El próximo es el clásico ante Colo Colo, el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, un día después de que la U visite a O’Higgins en Rancagua.

Sobre un eventual pasillo al campeón, fue claro: “Yo no tengo ningún problema de felicitar y de aplaudir al justo ganador”. Dijo, eso sí, que el tema todavía no se ha conversado en el camarín.

Qué significa para la UC

Nuestra lectura: con estas palabras, Garnero deja la pelota en la cancha del club. Su contrato termina en diciembre y la evaluación quedó en manos de un gerente deportivo que recién llegó, así que no hay una negociación abierta que lo comprometa.

El Chile 2 es, al mismo tiempo, el objetivo deportivo y su mejor argumento para seguir. Si la UC lo consigue, el club tendrá que decidir si renueva al técnico que consiguió ese cupo. Si no, el contrato simplemente se cumple.

La primera respuesta llegará en el Monumental, en un clásico cuyo historial repasamos en nuestra nota sobre el campeón y la UC en Macul.