Datos Clave Respaldo: Matías Claro afirmó que Daniel Garnero “cuenta con todo el respaldo del directorio”. Medel: El presidente de la UC dijo que no es “un conflicto mayor” y que debe resolverse internamente. Plazo: La evaluación del técnico la hará el gerente deportivo cuando termine la temporada.

El presidente de Universidad Católica, Matías Claro, respaldó al técnico Daniel Garnero y le quitó dramatismo al roce con Gary Medel: “No es un conflicto mayor”. Lo dijo en una entrevista con El Deportivo de La Tercera, publicada el lunes 9 de noviembre, en la que además fijó cuándo se evaluará al técnico.

“Él es la autoridad sobre el plantel”

Sobre la tensión en el camarín, Claro reconoció el clima, pero cerró filas con el técnico. “Siempre se dan este tipo de discusiones. No es la primera vez ni va a ser la última. Uno espera que todo funcione armónicamente, pero es un ambiente muy tenso. Garnero cuenta con todo el respaldo del directorio. Él es la autoridad sobre el plantel”, afirmó.

Respecto de Medel, el dirigente aseguró que “es hincha y quiere lo mejor para Católica, quizás puede estar pasando un momento difícil”. Dijo que habló desde la empatía, que eso “no quita el apoyo irrestricto” a Garnero y a su cuerpo técnico, y que esperan que “ese tema se resuelva internamente”.

Cuándo se evalúa a Garnero

Claro fue específico con el calendario. “La evaluación la hará el gerente deportivo cuando termine la temporada. Pero uno siempre ve cosas que hay que mejorar”, explicó. Y adelantó el rumbo para 2027: “Vamos a hacer un trabajo muy serio para mejorar el plantel del próximo año”.

También habló de la ambición del club. “Tenemos una ambición muy alta y vamos a correr riesgos razonables. Pero es importante que el éxito sea sostenido en el tiempo, no solo un año”, sostuvo.

Las lesiones: más cirugías, menos lesionados por minuto

El presidente entregó cifras del área médica. Según Claro, subió la cantidad de lesiones, pero bajó el promedio de lesionados por minuto de partido, el indicador que se usa a nivel internacional. Las lesiones musculares disminuyeron y las traumáticas aumentaron.

“Nosotros veníamos con un promedio de cuatro cirugías al año, este año vamos sobre siete, a la espera de cómo se resuelve el tema de Sebastián Arancibia”, detalló.

Qué significa para la UC

Nuestra lectura, basada solo en lo dicho por Claro: la dirigencia separa dos decisiones. El apoyo a Garnero es total hoy, pero su evaluación formal queda para el cierre del año y estará en manos del gerente deportivo, no del presidente. El caso Medel, en tanto, se mantiene como un asunto interno, según el presidente.

La respuesta sobre el futuro de Garnero llegará al cierre del año. Mientras tanto, para repasar la pelea de la UC por la Libertadores, revisa el camino de la UC y la U fecha por fecha y la goleada ante Limache. Aquí está la nota sobre la fractura de Medel.