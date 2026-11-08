Datos Clave Resultado: La UC goleó 3-0 a Deportes Limache en el Claro Arena, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Goles: Fernando Zampedri, de penal, y Tomás Asta-Buruaga abrieron la cuenta; Zampedri cerró en el descuento del primer tiempo. Tabla: La UC llegaba con 46 puntos y Limache con 40, según la tabla de Cooperativa; con la victoria, la UC sube a 49.

Universidad Católica goleó 3-0 a Deportes Limache este domingo 8 de noviembre en el Claro Arena y se instaló en la pelea por el Chile 2, el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores. Fernando Zampedri marcó dos goles y Tomás Asta-Buruaga el restante, todos antes del descanso.

Tres goles en el primer tiempo

Según Cooperativa, Zampedri abrió la cuenta de penal en torno a los 22 minutos y Asta-Buruaga amplió a los 31. Zampedri volvió a marcar en el descuento del primer tiempo, con lo que el partido quedó resuelto antes del entretiempo. Los minutos exactos varían en un minuto entre los registros revisados.

El equipo cruzado había llegado a este partido con el envión del clásico universitario, que ganó 1-0 con gol de Clemente Montes, según contamos en nuestra cobertura previa.

Lo que cambia en la tabla

La UC llegaba tercera con 46 puntos, seis más que Limache, que era cuarto con 40. Con la victoria, el equipo sube a 49 puntos y aventaja por nueve a Limache, que no sumó. La U, segunda con 48 antes de jugar este domingo, enfrenta a Cobresal a las 15:00 horas en Rancagua.

Es decir, durante algunas horas la UC queda un punto por encima de la U en la lucha por el Chile 2, aunque ese orden puede cambiar apenas termine el partido azul.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la goleada le da a la UC dos cosas que necesitaba, ventaja sobre un perseguidor directo y presión sobre la U, que ahora no puede perder puntos en Rancagua sin quedar atrás en la pelea por el segundo cupo.

La UC volverá a jugar en la fecha 28 de la Liga de Primera. Mientras tanto, queda pendiente lo que haga Colo Colo, que puede ser campeón este domingo en Chillán.