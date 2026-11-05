Datos Clave Quién: Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, en conferencia de prensa. Qué dijo: quiere que Colo Colo llegue peleando el título al partido contra la UC. Chile 2: la UC quedó a dos puntos de la U y juega el domingo ante Deportes Limache.

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, dijo que le gustaría que Colo Colo llegue con opciones de ser campeón al partido que ambos equipos jugarán en la recta final de la Liga de Primera. Lo afirmó en conferencia de prensa, tras ser la figura del 1-0 de la UC sobre la U en el clásico universitario.

“Ellos tendrían harta presión y nosotros también”

Según Cooperativa, Montes explicó su deseo así: “A mí me gustaría mucho, ojalá que ellos estén peleando la corona en el partido contra nosotros. Y me encantaría porque siento que es un desafío lindo, ellos tendrían harta presión y nosotros yo creo que también”.

Sobre la posibilidad de visitar el Estadio Monumental en ese escenario, agregó: “Es un lindo estadio donde se llena y eso es espectacular, al final para todos los jugadores es muy lindo y es un lindo partido. Es un clásico y ¿a quién no le gusta jugar un clásico?”.

El Chile 2 está “en nuestras manos”

El atacante también habló de la pelea por el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores 2027. El gol de Montes en el clásico dejó a los cruzados a dos puntos de la U, según Cooperativa. “Nos viene un golpe anímico muy importante para lo que se viene. Sabíamos que era un rival directo y teníamos que ganarle y lo hicimos”, dijo.

Y agregó: “Sabemos que está en nuestras manos el ‘Chile 2’, así que vamos a competir y dar ese último esfuerzo para lograr ese objetivo”. Sobre el partido del domingo ante Deportes Limache, sostuvo que “queremos clasificar al ‘Chile 2’, así que este partido es primordial para seguir sumando”.

Su regreso a La Roja

Montes también se refirió a su nominación a la selección chilena para los amistosos ante Colombia, que llegó tras su actuación en el clásico. “Una linda semana y muy contento. Yo creo que es de gran responsabilidad representar al país, así que contento y muy feliz de volver”, señaló.

El delantero recordó además dos goles que celebró con especial fuerza esta temporada: el que marcó ante Boca Juniors en La Bombonera y el del clásico ante la U en el Claro Arena. “sobre todo el de Boca, y este también para qué decir”, dijo.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Montes ya habla del Chile 2 como un objetivo que depende de la UC, y de un eventual choque con Colo Colo como un partido con presión para ambos. El primer paso es el domingo a las 12:30 horas ante Limache, que explicamos en nuestra guía de horario y canal.