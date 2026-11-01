Datos Clave Qué dijo: Garnero: “Lo jugamos poco, lo peleamos mucho y lo ganamos bien”. El ajuste: Sacó a Rossel y puso a Arancibia para jugar con tres defensores en el segundo tiempo. Qué viene: La UC recibe a Deportes Limache el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas.

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, se mostró feliz tras el 1-0 sobre la U en el clásico universitario. Lo dijo en la transmisión oficial de TNT Sports, apenas terminó el partido en el Claro Arena, según Cooperativa.

“Me voy contento, muy conforme”

El argentino admitió que su equipo tuvo poco la pelota, pero defendió el resultado. “Lo jugamos poco, lo peleamos mucho y lo ganamos bien. Me voy contento, muy conforme”, declaró.

Por qué cambió el esquema en el segundo tiempo

Garnero explicó el ajuste que hizo tras el descanso, cuando sacó a Juan Francisco Rossel y envió a Sebastián Arancibia, para pasar a jugar con una línea de tres defensores.

“Quisimos contener y tener la posibilidad de ganar las espaldas como lo hicimos, tuvimos situaciones claras que no pudimos concretar o habríamos jugado más tranquilo”, explicó.

La Tercera detalló en su crónica que el cambio buscaba reforzar el sector defensivo y liberar a Clemente Montes de las tareas de repliegue. En ese segundo tiempo, la UC tuvo una contra clara, a los 53 minutos, que Fernando Zampedri no pudo definir ante la salida de Gabriel Castellón y el cruce de Igor Lichnovsky.

Una formación con sorpresas

Para el clásico, Garnero había sorprendido con Rossel y Jimmy Martínez de titulares, Darío Melo en el arco y Justo Giani en la banca, según La Tercera. Sobre el nivel de su plantel, dijo: “El que está listo rinde y estamos todos contentos”.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo que dijo el técnico: Garnero no maquilló el partido, reconoció que la UC tuvo poco el balón y atribuyó el triunfo a la intensidad y a las espaldas que encontró en contraataque. Con el resultado, el equipo quedó a dos puntos de la U en la pelea por el Chile 2, según La Tercera.

Lo próximo será recibir a Deportes Limache en el Claro Arena el domingo 8 de noviembre, a las 20:00 horas, por la fecha 27 de la Liga de Primera, según la programación de la ANFP.