Datos Clave Lesión: rotura de tres de los cinco ligamentos del empeine derecho, según Cooperativa Deportes. Plazo: no volvería a jugar en 2026 y no se descarta una operación. Club: la UC aún no emite un comunicado oficial sobre el diagnóstico.

El lateral derecho Sebastián Arancibia arriesga perderse lo que resta de la temporada 2026 con la Universidad Católica. Según informó Cooperativa Deportes este miércoles 4 de noviembre, los primeros exámenes arrojaron una rotura ligamentaria en el empeine del pie derecho, la lesión que sufrió en el Clásico Universitario.

Qué muestran los primeros exámenes

De acuerdo con Cooperativa Deportes, Arancibia presentó la rotura de tres de los cinco ligamentos que conectan los dedos con la zona del tarso. Dos de ellos tienen desgarro parcial y uno, corte total.

El medio añade que, por la magnitud del daño en una zona clave para el golpeo del balón, el defensor no volvería a vestir la camiseta cruzada este año y que no se descarta una intervención quirúrgica.

El club todavía no ha publicado un comunicado oficial sobre el diagnóstico, de modo que los plazos de recuperación y la eventual operación siguen sin confirmación de la UC.

Cómo se lesionó

Arancibia debió ser sustituido de emergencia en el clásico ante la Universidad de Chile, el domingo 1 de noviembre en el Claro Arena, tras una fuerte colisión con un jugador azul que le provocó intensas muestras de dolor en el empeine derecho, según el mismo reporte. Ese día la UC ganó 1-0, con gol de Clemente Montes, resultado que repasamos en nuestra nota del clásico.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la baja llega en el tramo final del torneo, cuando la UC pelea con la U por el segundo lugar de la tabla, que da cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras el clásico, los cruzados suman 46 puntos, dos menos que los azules.

Si el diagnóstico se confirma, el cuerpo técnico tendrá que reorganizar el costado derecho para lo que viene. El próximo compromiso de la UC es ante Deportes Limache, el domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas en el Claro Arena, por la fecha 27 de la Liga de Primera, según confirmó la ANFP.

Habrá que esperar el parte médico oficial de la UC para saber si Arancibia pasa por el quirófano y cuánto tiempo estaría fuera.