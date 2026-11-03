Datos Clave Qué dijo: Matías Claro afirmó que la UC va a “tomar la decisión al final, en el momento de la elección” de la ANFP. Cuándo se vota: jueves 19 de noviembre en Quilín, entre las listas de Jorge Yunge y Jorge Uauy. Qué pesa: cada club de Primera tiene dos votos indivisibles, y Colo Colo no descarta votar en blanco.

Matías Claro, presidente de Cruzados, dijo este martes que Universidad Católica no definirá su voto en la elección de la ANFP hasta el día de la votación, el jueves 19 de noviembre, y que se alineará con la lista que gane, sea cual sea.

Lo que dijo Claro en el Claro Arena

El dirigente habló en el marco del GO Sports Summit, en el Claro Arena, según Emol. Partió celebrando el clásico: “Ganar los clásicos siempre es muy importante y es muy lindo hacerlo en nuestro estadio”, dijo, y agregó que esa alegría les dará energía para “estos últimos cuatro partidos” y la pelea por el Chile 2.

Sobre la elección, fue cauto: “Como Cruzados hasta ahora vamos a tomar la decisión al final, en el momento de la elección”, afirmó. Reconoció que la presencia de un ex presidente del club en una de las listas “es muy importante para nosotros, pero vamos a ver”, y precisó que todavía falta conversar con “la otra lista”.

También pidió garantías: “Lo que sí esperamos es que se haga un proceso transparente, que se cumpla con todo el procedimiento y con la normativa de la ANFP”. Y cerró con su compromiso: “si gana la lista A o la lista B, nosotros nos vamos a alinear detrás de esa lista, de manera de poder apoyarla en lo que sea mejor para el fútbol chileno”.

Las dos listas y el papel de Tagle

Según Cooperativa, solo dos listas quedaron inscritas. La de Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP, representa la continuidad del directorio de Pablo Milad. La de Jorge Uauy, presidente de Palestino, tiene como vicepresidente a Juan Tagle, expresidente de la UC, y como secretario general a Jorge Contador, de Coquimbo Unido.

La elección también se mira desde La Roja: Cooperativa informó el lunes que la opción de Beccacece crece si Yunge gana, aunque por ahora no hay una propuesta formal. Lo revisamos en nuestro análisis sobre qué tendría que pasar para que dirija a Chile.

Cómo se vota y quién puede inclinar la balanza

Votan solo los clubes del Consejo de Presidentes: los 16 de Primera y los 16 de la Liga de Ascenso, según se informó al oficializarse las candidaturas. La votación es secreta y por lista completa. Cada club de Primera tiene dos votos, que no se pueden dividir, y cada club de Primera B tiene uno.

Ese reparto explica por qué importan los indecisos. El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, dijo a La Tercera que el club podría votar en blanco si ninguna lista lo convence y que son diez los clubes que podrían inclinar la balanza, como contamos en nuestra nota sobre el voto de Colo Colo.

Qué significa para la UC

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: al no comprometerse y prometer alinearse con el ganador, Claro mantiene abiertas las conversaciones con las dos listas, aunque Tagle esté en la de Uauy. Como los dos votos de un club de Primera van juntos, el de la UC irá completo a una sola opción, y sumado al bloque que Mosa dice reunir puede pesar en una elección que, mientras nadie declare su voto, sigue sin favorito claro.

Antes de esa fecha, la UC tiene trabajo en la cancha: el domingo 8 de noviembre recibe a Deportes Limache, partido que la ANFP analiza adelantar a las 12:30 horas, según Cooperativa. La ANFP elegirá directorio el jueves 19.