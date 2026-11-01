Datos Clave Sernac: la Dirección Regional de Antofagasta oficiará a la ANFP para pedir antecedentes sobre la suspensión y las respuestas a los hinchas. Derecho del hincha: devolución íntegra de lo pagado, incluidos los cargos por servicio, según el subdirector Milo Rojas. Nueva fecha: los siete partidos suspendidos de la fecha 30 quedaron para el domingo 15 de noviembre, sin horarios ni estadios confirmados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entró al conflicto por la suspensión de la fecha 30 de la Primera B: su Dirección Regional de Antofagasta oficiará a la ANFP para recabar antecedentes de la cancelación, los planes de mitigación y las respuestas que se darán a los hinchas afectados, según informó ADN. El caso más golpeado es el de Cobreloa, cuyo duelo ante Deportes Puerto Montt en Calama quedó en el aire con la logística de muchos viajeros ya organizada.

Qué dijo el Sernac sobre las entradas

El subdirector del organismo, Milo Rojas, recordó que la normativa ampara a los consumidores ante este tipo de imprevistos. “Cuando un evento deportivo se suspende o modifica sus condiciones esenciales, quienes compraron entradas tienen derecho a solicitar la devolución íntegra de lo pagado, incluidos los cargos por servicio”, afirmó Rojas en conversación con Radio BioBio, según ADN.

Quién oficia: la Dirección Regional del Sernac de Antofagasta, a la ANFP.

la Dirección Regional del Sernac de Antofagasta, a la ANFP. Qué pide: antecedentes de la cancelación, planes de mitigación y respuestas a los hinchas.

antecedentes de la cancelación, planes de mitigación y respuestas a los hinchas. Si no hay solución oportuna: reclamos al número gratuito 800-700-100 o de forma presencial en las oficinas regionales del Sernac.

Pasajes, buses y hospedaje: la preocupación de los consumidores

La suspensión generó pérdidas económicas a quienes habían comprado pasajes aéreos, buses y reservas de alojamiento para asistir al partido. La Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) expresó su preocupación. Su presidente, Stefan Larenas, sostuvo que “los consumidores no pueden cargar sin reparación con las consecuencias de decisiones administrativas ajenas a su voluntad” y que corresponde evaluar si la suspensión era realmente necesaria o si había alternativas oportunas.

Larenas agregó que las aerolíneas deben facilitar cambios de vuelo sin costos desproporcionados y que, si existió negligencia o incumplimiento imputable a la organización, podría evaluarse una indemnización por perjuicios acreditados.

¿Cuándo se juega el partido?

Según el sitio oficial del Campeonato Chileno, citado por Radio Maray, los siete partidos suspendidos de la fecha 30 se jugarán el domingo 15 de noviembre, cuando ya se espera el pronunciamiento de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina sobre San Marcos de Arica. Entre ellos está Cobreloa vs Deportes Puerto Montt. Los horarios y estadios siguen pendientes de confirmación por la ANFP.

Las fuentes que revisamos no precisan si las entradas ya compradas servirán para la nueva fecha ni cómo se tramitarían las devoluciones, así que ese es el dato que los hinchas deberán confirmar con el club o con la ticketera.

La suspensión nació tras la desafiliación de San Marcos, que explicamos en nuestra nota sobre la última fecha de la Primera B. Ahora, la atención está en el 15 de noviembre, cuando se definirían el campeón y los demás cupos.