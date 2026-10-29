Datos Clave Quién: Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción. Qué dijo: Descartó la lista de unidad de Aníbal Mosa y respaldó a Jorge Uauy. Contexto: Las elecciones de la ANFP están fijadas para el 19 de noviembre, según El Conquistador Concepción.

El presidente de Deportes Concepción, Diego Livingstone, descartó de plano la lista de unidad en la ANFP que planteó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y reafirmó su apoyo a la candidatura opositora de Jorge Uauy.

Livingstone habló con Cooperativa Deportes y fue categórico: “Una lista de unidad no la veo viable porque son dos posiciones muy distintas. Hoy día, como está el fútbol chileno, peor no podemos estar ya”, aseguró. Según el medio, además advirtió sobre la urgencia de un cambio de timón en Quilín.

Qué propuso Mosa

Según El Conquistador Concepción, Mosa planteó en la reunión informativa del Consejo de Presidentes levantar una lista única de consenso con representantes de ambos bloques, y propuso modificar el calendario electoral para postergar los comicios. El mismo medio informó que el mandato de la actual directiva de Pablo Milad se extiende hasta febrero.

Hoy compiten la lista del oficialismo, encabezada por Jorge Yunge, y la de la oposición, encabezada por Jorge Uauy y Juan Tagle.

Quiénes la respaldan y quiénes no

La propuesta, según esa misma información, recibió el respaldo de Universidad de Chile, Audax Italiano, O’Higgins y Everton, y el bloque de Yunge se mostró abierto a analizar una postergación. En cambio, la postura más enérgica en contra vino de Pablo Ramírez, gerente de Coquimbo Unido.

Con la postura de Livingstone, la idea suma ahora un rechazo explícito de un presidente de club que ya declaró a quién apoya.

Qué significa para la elección

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la lista de unidad necesita acuerdo entre los dos bloques y, con rechazos como el de Livingstone, las posiciones siguen alejadas. La fecha del 19 de noviembre sigue siendo el horizonte de la votación mientras no se informe un cambio.

El contexto institucional también pesa: esta semana la ANFP fue clausurada en su sede de Quilín, como contamos en la respuesta de Pablo Milad. Lo próximo será ver si Mosa insiste en su propuesta o si los clubes se encaminan a votar entre las dos listas.