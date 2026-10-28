Datos Clave Qué se decidió: El directorio de la ANFP suspendió la fecha 30 de la Primera B, salvo Curicó Unido vs. Deportes Temuco. Por qué: El fallo que desafilió a San Marcos de Arica impediría determinar con certeza quién es el campeón. Pendiente: No se informaron nuevas fechas. Cobreloa y San Luis siguen igualados con 54 puntos.

La ANFP suspendió la última fecha de la Primera B, que se jugaba entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. El directorio lo resolvió este miércoles 28 de octubre, según informó Cooperativa, y la decisión deja sin fecha la definición del campeón entre Cobreloa y San Luis.

Qué se suspendió y qué se mantiene

La única excepción es Curicó Unido vs. Deportes Temuco, que sigue programado para el viernes 30 de octubre en el Estadio La Granja. El resto de la jornada queda postergado, incluidos los dos partidos que definían el título:

Sábado 31, 17:30 horas: San Marcos de Arica vs. San Luis, en el Estadio Carlos Dittborn.

Sábado 31, 17:30 horas: Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt, en el Estadio Zorros del Desierto.

Sábado 31, 12:30 horas: Santa Cruz vs. Rangers y Unión San Felipe vs. Unión Española, por la permanencia.

Domingo 1, 12:30 horas: Santiago Wanderers vs. Deportes Copiapó, y a las 15:00 horas Recoleta vs. Iquique.

Esa programación corresponde a la que la ANFP había dado a conocer para la fecha 30. Para el partido de Curicó Unido y Temuco, las fuentes consultadas no coinciden en la hora exacta.

El motivo: el fallo contra San Marcos

Según el comunicado de la ANFP recogido por los medios, el fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina que desafilió a San Marcos de Arica impide determinar con certeza un equipo campeón. La asociación dijo que busca resguardar la integridad y la transparencia de la competencia.

Desde el Tribunal habían aclarado que la desafiliación no cambia por ahora los resultados ni la tabla, porque San Marcos puede apelar, y que la sentencia fundada aún no se notifica a las partes. Todo el contexto lo contamos en nuestra nota sobre la desafiliación, y la respuesta del club en la apelación que anunció San Marcos.

Qué significa para Cobreloa y San Luis

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Cobreloa y San Luis llegaban igualados con 54 puntos a una fecha que definía quién ascendía directo, y esa definición queda en pausa hasta que se aclare la situación de San Marcos. Lo mismo ocurre con la lucha por no descender, en la que están Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz.

Ya habíamos repasado los escenarios para el título antes de este giro. Por ahora, la ANFP no informó nuevas fechas: la próxima definición dependerá de la notificación del fallo y de la apelación del club nortino.