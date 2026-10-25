Datos Clave Tabla: San Luis y Cobreloa comparten el liderato con 54 puntos. Última fecha: San Marcos de Arica vs. San Luis y Cobreloa vs. Puerto Montt, ambos a las 17:30 horas. Desempate: Si terminan igualados, juegan un partido único de definición.

San Luis de Quillota y Cobreloa llegarán igualados con 54 puntos a la última fecha de la Liga de Ascenso 2026, tras una penúltima jornada dramática. El campeón y el equipo que sube directo a Primera se definirá la próxima semana, y puede extenderse a una final si ambos terminan empatados.

Dos goles en los descuentos

Cobreloa derrotó 1-0 a Rangers en Talca con un gol de Gustavo Gotti en los descuentos, y San Luis rescató un 1-1 ante Deportes Recoleta con un cabezazo de Luis Madrigal también en tiempo añadido. Así, el equipo de Humberto Suazo y el de Mario Salas comparten la cima con las mismas posibilidades matemáticas.

Los escenarios para la última fecha

Los dos juegan en simultáneo a las 17:30 horas: San Marcos de Arica vs. San Luis, en el estadio Carlos Dittborn de Arica, y Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt, en el estadio Zorros del Desierto de Calama. Cada uno necesita sumar más puntos que su rival directo.

Si San Luis gana en Arica y Cobreloa empata o pierde, los quillotanos llegan a 57 puntos y son campeones.

Si San Luis empata y Cobreloa pierde, los canarios terminan con 55 y se quedan con el título.

Si Cobreloa vence a Puerto Montt y San Luis empata o pierde, los loínos llegan a 57 y suben directo.

Si Cobreloa empata y San Luis cae, los de Calama terminan con 55, una más que San Luis.

Si ambos suman el mismo puntaje, las bases establecen un partido único de definición, con fecha, hora y estadio que fijará la ANFP. La diferencia de gol no se usa para desempatar.

El conflicto de escritorio que puede cambiar la tabla

La definición tiene un segundo frente fuera de la cancha. El Tribunal de Disciplina mantiene pendientes los procesos por una eventual desafiliación de San Marcos de Arica y de Deportes Puerto Montt. Según el artículo 89 de las bases, una sanción de ese tipo implicaría que los partidos del equipo castigado se consideren derrotas por 3-0, lo que beneficiaría a Cobreloa, que empató con Puerto Montt y perdió con San Marcos durante la temporada, según informó Cooperativa.

Cooperativa también informó que la ANFP resolvió no entregar el título ni realizar la ceremonia de premiación a San Luis mientras esos procesos estén pendientes.

Suazo se refirió al tema tras el empate con Recoleta: “Creo que ya todos saben que para nosotros era una vergüenza lo que está sucediendo, pero ya está, creo que estamos enfocados en pelear por el campeonato y vamos a pelear hasta el último”. Y sobre su equipo, agregó: “Me siento muy representado”.

Qué significa para San Luis y Cobreloa

Con lo publicado, ambos dependen de sí mismos en la cancha, pero el resultado final podría moverse en los escritorios si el Tribunal de Disciplina resuelve las desafiliaciones. Por eso la tabla definitiva podría conocerse después de que termine la fecha. Antes del empate con Recoleta, San Luis tenía el ascenso al alcance.

Lo siguiente es la última fecha, con un partido en Arica y otro en Calama, y a la espera de lo que decida el Tribunal de Disciplina.