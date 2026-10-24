Datos Clave Líder: San Luis suma 53 puntos, dos más que Cobreloa y seis más que Santiago Wanderers. Hoy: Recibe a Recoleta a las 17:30 horas en el estadio Lucio Fariña Fernández. Condición: Debe ganar y esperar que Cobreloa no venza a Rangers en Talca.

San Luis tiene la opción matemática de asegurar su regreso a la Liga de Primera este sábado 24 de octubre. El equipo de Humberto Suazo lidera la Liga de Ascenso con 53 puntos, quedan dos fechas y el trofeo puede definirse hoy si cumple una condición doble, según detalló Cooperativa.

Qué necesita San Luis este sábado

Los quillotanos deben vencer a Deportes Recoleta en el Lucio Fariña Fernández y, al mismo tiempo, esperar que Cobreloa no le gane al colista Rangers en Talca. Los dos partidos se juegan a las 17:30 horas.

Si falta cualquiera de las dos cosas, la definición se traslada a la fecha 30, programada para el 1 de noviembre. Ahí San Luis visita a San Marcos de Arica y Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt.

Cobreloa y Wanderers, a la espera

Cobreloa es segundo con 51 puntos y una diferencia de gol de +21, mejor que el +14 de San Luis. Puede estirar la definición a la última jornada si gana en Talca. Santiago Wanderers es tercero con 47 y todavía asoma en los números, aunque necesita ganar sus dos partidos, que San Luis pierda los suyos y que Cobreloa sume apenas dos unidades.

Qué pasa si hay igualdad de puntos

Según las bases de la ANFP, si dos clubes terminan igualados en el primer lugar se juega un partido único de desempate en cancha neutral. Ese escenario aparece, por ejemplo, si Cobreloa gana un partido y empata el otro mientras San Luis suma un solo punto: ambos quedarían con 54.

En el caso inédito de un triple empate en la cima con 53 puntos, el reglamento no contempla triangular. Se recurre a la diferencia de gol y a la mayor cantidad de partidos ganados para definir a los dos mejores.

Qué significa para San Luis

Con la tabla en la mano, San Luis es el único de los tres que depende de sí mismo. Llega además tras vencer 1-0 a Magallanes el 17 de octubre. Su margen es corto, dos puntos sobre Cobreloa antes de la fecha, y por eso el partido de las 17:30 horas tiene doble lectura: ganarlo y mirar de reojo lo que ocurra en Talca.

Más tarde, la Primera B seguirá este domingo con Temuco ante San Marcos de Arica a las 15:00 y Antofagasta con Curicó Unido a las 17:30. Te dejamos la guía con horarios y canales de la fecha 29.