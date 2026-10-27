Datos Clave Fallo: La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina declaró inadmisible la apelación contra San Marcos de Arica. Sanción: Sin castigo deportivo en esta denuncia; se mantiene una multa de 500 UF. Pendiente: Una segunda denuncia de la ANFP, con petición de desafiliación, y la resolución sobre Puerto Montt.

El Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP resolvió uno de los capítulos del llamado “escritoriazo” de la Liga de Ascenso: su Segunda Sala declaró inadmisible la apelación de Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz contra San Marcos de Arica. La resolución, fechada el jueves 22 de octubre, se conoció este lunes 26, según informó Cooperativa.

Qué resolvió la Segunda Sala

Los tres clubes recurrían contra el fallo de la Primera Sala, que había rechazado la acusación de presentación de documentación falsa o adulterada por parte de San Marcos. Esa denuncia fue presentada por la ANFP, que pedía la desafiliación del club nortino.

La Primera Sala desestimó la acusación principal por falta de pruebas suficientes, aunque sancionó a San Marcos con una multa de 500 UF por irregularidades en la entrega de antecedentes financieros.

La Segunda Sala explicó que Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz participaron como terceros coadyuvantes, una condición que les impide continuar una apelación de manera independiente si quien denunció, en este caso la ANFP, decide no recurrir. En palabras del fallo, “los terceros coadyuvantes no pueden impugnarla por sí solos”.

La decisión fue unánime y acogió la presentación del abogado de San Marcos, Carlos Espinoza. Con ello, la primera denuncia quedó resuelta sin sanción deportiva, y se mantiene solo la multa económica.

Lo que sigue abierto en el Ascenso

El “escritoriazo” continúa porque hay una segunda denuncia de la ANFP contra San Marcos, por presuntas irregularidades en sus declaraciones financieras de 2024 y 2025. En ese proceso el organismo también pidió sanciones que incluyen la desafiliación, y la resolución sigue pendiente.

Además, se espera conocer el fallo sobre Puerto Montt.

Qué significa para la Primera B

Con lo publicado, el fallo cierra el primer frente sin consecuencias deportivas para San Marcos, pero el segundo proceso mantiene abierta la incertidumbre sobre la definición de la categoría. Los escenarios que se jugaban en la cancha para el título y el ascenso directo los repasamos en esta nota.

Lo próximo es conocer qué resuelve el Tribunal en la segunda denuncia contra San Marcos y en el caso de Puerto Montt.