Datos Clave Triunfo con polémica: Rangers aplastó por 4-0 a Unión San Felipe en un duelo clave por la permanencia, pero el juez Franco Jiménez los denunció tras el pitazo final. La inusual infracción: Junior Arias e Ignacio Mesías ingresaron junto a menores de edad a la zona de exclusión sin autorización, según consignó Franco Jiménez en su informe. Lucha al rojo vivo: A falta de nueve puntos por disputarse, Rangers marcha último con 21 unidades, a solo un punto de distancia de sus rivales directos: Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

La recta final de la Primera B está entregando capítulos de altísima tensión tanto dentro como fuera de la cancha. Y es que lo que debía ser una semana de absoluta tranquilidad para un complicado club tras ganar un partido de vida o muerte, rápidamente se transformó en un nuevo dolor de cabeza en los tribunales de Quilín.

Y es que Rangers de Talca consiguió un contundente triunfo por 4-0 sobre Unión San Felipe, resultado que le permitió tomar un tanque de oxígeno en su lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional. Sin embargo, la algarabía en el Estadio Fiscal se vio empañada por un lapidario informe arbitral que acusa una vulneración a las bases del campeonato.

¿Qué dice el informe arbitral del partido de Rangers vs Unión San Felipe?

El juez del compromiso, Franco Jiménez, publicó su informe oficial a través del sistema COMET de la ANFP. Lejos de reportar incidentes violentos o reclamos desmedidos, el colegiado consignó una insólita irregularidad protagonizada por dos futbolistas rojinegros.

“Una vez concluido el partido los jugadores N° 9 – Junior Arias y N° 29 – Ignacio Mesías, ingresan con menores de edad a la zona de exclusión, sin tener la autorización para ellos, vulnerando de esta manera las bases del campeonato de Ascenso”, detalló textualmente el réferi en el documento oficial.

¿Qué castigo y multa arriesga Rangers de Talca en la Primera B?

La situación denunciada por Jiménez está estrictamente regulada en el artículo 56° de las Bases del Campeonato de Primera B 2026. Esta norma establece las condiciones de acceso a la denominada “zona de exclusión” (el espacio ubicado entre las graderías y el perímetro del campo de juego).

La regla señala que ninguna persona, ya sea adulta o menor de edad, que no cuente con su respectiva autorización puede ingresar a dicho sector antes de que transcurran 15 minutos desde la finalización del encuentro. Al ser el equipo organizador del espectáculo (Art. 58°), el elenco piducano arriesga una fuerte multa económica que puede ascender hasta las 50 UF, sanción que deberá ser ratificada por el Tribunal de Disciplina.

Rangers

Forma reciente 5 partidos Liga General G P P G G 3G · 0E · 2P Local G P G P E 2G · 1E · 2P Visitante P G G G P 3G · 0E · 2P

Tabla de posiciones y descenso: ¿Qué partidos le quedan a Rangers, San Felipe y Santa Cruz?

Más allá de este contratiempo administrativo, la lucha por no caer al fútbol amateur ofrece un escenario de infarto con solo tres fechas (nueve puntos) por disputarse.

El equipo de Ivo Basay ha mostrado un notable repunte: en la segunda rueda, Rangers ha sumado 18 de 36 puntos posibles, logrando un rendimiento del 50%. En contraste, Deportes Santa Cruz apenas alcanza un 27,7% (10 de 36 pts) y Unión San Felipe un bajísimo 16,6% (6 de 36 pts).

Así marcha la temida zona de descenso y esta es la exigente ruta que les queda a los más complicados: