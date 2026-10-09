Datos Clave Ausencia: Pablo Milad no participó en la reunión convocada por el Ministerio del Deporte. Representante: Jorge Yunge asistió como secretario general de la ANFP y candidato a la presidencia. Reclamo: Desde el sector de Jorge Uauy cuestionaron la presencia de Yunge y la falta de representación de la otra lista.

La carrera por la presidencia de la ANFP sumó un nuevo foco de tensión luego de que Pablo Milad no participara en una reunión clave con autoridades de Gobierno y representantes del fútbol chileno. Su ausencia abrió cuestionamientos desde el sector de Jorge Uauy, donde criticaron que Jorge Yunge, uno de los candidatos a sucederlo, asumiera la representación del organismo en la instancia.

La cita se realizó este jueves en dependencias del Ministerio del Deporte y estuvo centrada en la implementación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). También participaron el ministro Francisco Riveros, representantes de la ANFA y el senador Matías Walker, impulsor de la reforma.

El encuentro adquirió una lectura adicional por el momento en que se desarrolla: con las candidaturas a la testera de Quilín ya definidas, cada movimiento de sus protagonistas queda bajo observación.

¿Por qué el bloque de Jorge Uauy cuestionó la ausencia de Milad?

Pablo Milad no estuvo presente en la reunión, pues todavía no regresa de la gira de La Roja por Norteamérica. Ante su ausencia, Jorge Yunge acudió en representación del fútbol profesional, en su calidad de secretario general de la ANFP.

La decisión molestó al sector que respalda a Jorge Uauy, desde donde cuestionaron que el candidato continuara participando en instancias institucionales de relevancia mientras compite por la presidencia del organismo. “Es impresentable que el candidato siga ejerciendo como si nada y no se considere a la otra lista”, señalaron desde ese bloque a ADN Deportes.

¿Qué se discutió en la reunión del Ministerio del Deporte?

Más allá de la controversia electoral, la reunión buscaba avanzar en la implementación de la reforma legal que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.

De acuerdo con el Ministerio del Deporte, los participantes abordaron materias relacionadas con la gobernanza de la Federación de Fútbol de Chile, la representación del fútbol profesional y amateur, las competencias disciplinarias y la conformación de sus órganos internos.

El ministro Francisco Riveros destacó los avances alcanzados, mientras que Matías Walker defendió la necesidad de cumplir la ley dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, la ausencia de Milad y la participación de Yunge terminaron instalando una controversia paralela a la discusión normativa.

Con las elecciones de la ANFP programadas para el 19 de noviembre, el episodio suma un nuevo capítulo a la disputa entre Jorge Yunge y Jorge Uauy, en una carrera donde también está en juego la continuidad o el cambio de la actual conducción del fútbol chileno.